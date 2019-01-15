Nike випустила кросівки, якими можна керувати зі смартфона

Копирайт изображения Nike

Компанія Nike випустила "розумні" кросівки, які вміють автоматично зашнуровуватись і підлаштовуватись під форму стопи. Керувати ними можна буде за допомогою смартфона.

Це найсвіжіше втілення футуристичного взуття, ідея якого вперше згадується у другій частині фільму "Назад у майбутнє". У 2016 році Nike вже випускала модель кросівок з функцією "автошнуровки".

Одна пара нових кросівок Nike Adapt коштуватиме 350 доларів.

В компанії кажуть, що ця модель створена в першу чергу для гри в баскетбол: "Ми обрали баскетбол першим видом спорту для неї через вимоги, які баскетболісти ставлять до свого взуття", - каже Ерік Авар, креативний директор з інновацій Nike.

"Під час гри нога спортсмена змінюється, і здатність взуття змінювати свою форму - то ослаблюючись і збільшуючи кровотік, то знову підтягуючись, - є ключовим елементом, який, на нашу думку може дати багато переваг", - додає Ерік Анвар.

Копирайт изображения Nike

Копирайт изображения Nike

Власники нових кросівок зможуть налаштувати "підгонку" взуття під свою стопу: зробити це можна буде за допомогою смартфона.

Очікується, що Nike Adapt надійде в продаж вже в лютому цього року.

"Вочевидь, нові кросівки - це свого роду ностальгічний натяк на взуття з фільму "Назад у майбутнє", яке з кінореквізиту тепер перетворилося на справжній продукт. Думаю, знайдеться чимало прихильників кіно і спортивного взуття, які захочуть поповнити свою колекцію цими кросівками", - каже Майкл Соу, редактор сайту Wareable, що присвячений техніці.

"Чи потрібне взуття, яке дозволяє обходитися без шнурків? Це все ще питання, яке обговорюється, - додає Соу. - Я добре пам'ятаю, як у 2012 році Nike презентувала "розумне" взуття, призначене для бігу, що фіксувало величезну кількість різних показників. Проте ця модель не витримала випробування часом і тихо зникла".

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