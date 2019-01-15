Брекзит: парламент не підтримав угоду про вихід з ЄС. Опозиція поставила питання про недовіру уряду

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Британські парламентарі, як і очікувалося, не проголосували за угоду про вихід з ЄС, запропоновану урядом.

Проти угоди проголосували 432 депутати, за - тільки 202.

Відхилена версія угоди між Великою Британією і ЄС наприкінці листопада була схвалена 27 країнами Євросоюзу. В ній викладені умови брекзиту, проте документ набере чинності лише в тому випадку, якщо за неї проголосує парламент.

Прем'єр-міністр Тереза Мей наполягала на тому, що викладені в угоді умови - найкращі з можливих для Великої Британії.

Проте значна кількість парламентарів цю версію договору про вихід з ЄС розкритикували. Зокрема, гарячі суперечки викликало питання про те, що станеться з кордоном між Північною Ірландією і Ірландією, яка входить до Європейського союзу.

Що далі?

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Лідер опозиції Джеремі Корбін одразу після голосування назвав поразку Терези Мей "катастрофічною" і оголосив, що виносить на обговорення питання про недовіру уряду.

Голосування з цього питання може призвести до відставки уряду і проведення нових виборів.

Поразка уряду з відривом у 230 голосів не має прецедентів в історії британського парламенту. Досі історичним вважалася поразка під час голосування у 1924 році: тоді уряд програв з різницею в 166 голосів.

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