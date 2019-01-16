Напад на готель в Найробі: загинули щонайменше 14 людей

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Щонайменше 14 людей загинули в результаті нападу на п'ятизірковий готель в столиці Кенії Найробі, повідомив президент країни Ухуру Кеніата.

Він заявив, що всіх нападників "ліквідовано".

Влада оголосила, що напад, який стався у вівторок, 15 січня, тривав кілька годин, але вибухи та постріли лунали ще в середу вночі.

Відповідальність за напад на себе взяло сомалійське екстремістське угруповання "Аш-Шабаб". Скільки саме було нападників наразі невідомо.

У будівлі, яку атакували нападники, розташований готель DusitD2 та офіси.

У виступі на телебаченні президент Кеніата повідомив, що загинули щонайменше 14 людей. Ще 700 людей евакуювали.

За даними Державного департаменту США серед загиблих є громадянин Сполучених Штатів. Загинув також громадянин Великої Британії, повідомило британське дипломатичне представництво в Кенії.

"Я можу підтвердити, що операцію сил безпеки в Dusit завершено, і всіх терористів ліквідовано, - заявив президент у телезверненні. - Ми знайдемо кожну особу, яка брала участь у фінансуванні, плануванні та здійсненні цього гидкого вчинку".

Як відбувався напад?

Напад почався у вівторок, 15 січня, близько 15:00 за місцевим часом. Четверо бойовиків на автомобілі під'їхали до готелю, обстріляли охорону і увірвалися на територію закладу.

За словами керівника кенійської поліції, нападаники також кидали вибухівку в автівки, що були припарковані перед входом до готелю. Принаймні одна з бомб вибухнула.

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Жінка, що працює в сусідній з готелем будівлі, розповіла агентству Reuters: "Тільки-но я почула постріли, як побачила людей, які біжать, піднявши руки вгору, а деякі забігали до банку, аби сховатися".

Згодом на місце нападу прибула поліція. Один з офіцерів сказав кореспонденту BBC Фердинанду Омоді: "Все погано, люди вмирають".

Ввечері міністр внутрішніх справ Кенії Фред Матіанг повідомив, що влада контролює ситуацію. Офіційних повідомлень про кількість жертв поки немає.

Готель DusitD2 розташований в районі Вестлендс, в кількох хвилинах від ділового району Найробі.

Хто такі"Аш-Шабаб"?

"Джамаат Аш-Шабааб" - це сомалійське ісламістське угруповання, що воює проти уряду Сомалі, але також здійснює напади по всій Східній Африці.

Протягом кількох останніх років в Кенії сталася низка терористичних атак, особливо в районах, близьких до кордону з Сомалі та в столиці країни.

У вересні 2013 року бойовики "Джамаат Аш-Шабааб" увійшли до торгового центру Westgate в Найробі та почали розстрілювати покупців. Під час 80-годинної облоги загинуло 67 людей.

Через два роки угруповання вчинило свій найкривавіший напад у Кенії, застреливши майже 150 людей в університеті Гарісса.

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