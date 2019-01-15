Хакерів з Києва звинувачують у викраденні файлів Комісії з цінних паперів США

Копирайт изображения Getty Images

Прокуратура США висунула звинувачення громадянам України, яких підозрюють у незаконному проникненні до бази даних Комісії з цінних паперів і бірж США і викраденні закритої інформації.

У повідомленні прокуратури Нью-Джерсі йдеться, що викрадену інформацію 27-літній Артем Радченко та 26-літній Олександр Єременко з Києва продали біржовим трейдерам.

Ті, використавши інформацію, отримали, за даними Reuters, незаконний прибуток на суму 4,1 мільйона доларів.

Комісія також подала проти обвинувачених цивільний позов щодо компенсації завданих збитків.

Викрадення інформації

У період з лютого 2016 року по березень 2017 року двоє українців проникли у біржову систему EDGAR і викрали тисячі документів, серед яких дані про фінансовий стан, операційну діяльність та прибутки компаній.

Прокуратура відзначає, що подібна інформація може значно вплинути на вартість акцій відповідних компаній після публікації, а тому до моменту оприлюднення охороняється.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Викрадену інформацію продавали біржовим трейдерам для гри на Волл-стріт

Аби проникнути у систему хакери здійснили серію цілеспрямованих кібератак, застосувавши вірусні програми та фішинг.

Після отримання доступу двоє спільників вивели інформацію на сервер у Литві.

Потім Радченко знайшов біржових трейдерів, яким хакери продали викрадену інформацію.

За звинуваченнями хакерам загрожує до 25 років в'язниці та штраф у 250 тисяч доларів, або подвійного розміру завданих збитків.

Прокуратура відзначає, що у 2016 році Єременка звинувачували у крадіжці тисяч ще неопублікованих прес-релізів з закритою інформацією компаній у великих агентств Business Wire, Marketwired і PR Newswire Association. Тоді інформацію також використали для отримання переваги при торгах на біржі.

За версією слідства, тоді схема принесла її організаторам близько 30 мільйонів доларів незаконних прибутків, що було найбільшою подібною схемою на той час.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.