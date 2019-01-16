Пошкоджені готелі та перекинуті авто. Європа потерпає від снігопадів
В Австрії гостям чотиризіркового готелю довелося тікати з будівлі, коли по ній вдарила лавина. Снігові потоки розбили вікна та заповнили кімнати.
60 людей відвезли до інших приміщень, які розташовані неподалік.
У районі Рамзау-ам-Дахштайн лавина була настільки сильною, що скидала з доріг транспортні засоби та вибивала вікна будівель.
Значна частина Європи постраждала від сильних снігопадів, що зупиняли рух транспорту та призвели до двох десятків смертей за останні тижні.
В останні дні понад 40 тисяч людей опинилися в пастці одного з найбільших гірськолижних курортів Австрії через небезпеку лавин.
Багато гірськолижних курортів країни закрили лижні спуски і попередили відпочиваючих про небезпеку.
Також через негоду закрили шляхи до австрійського курорту Зальбах-Гінтерглемм.
У Німеччині лавина пошкодила готель у Бальдершванзі, на щастя, без жертв.
Подібна доля спіткала один зі швейцарських готелів у п'ятницю. Того ж дня через падіння дерева, по якому вдарила снігова лавина, загинув дев'ятирічний хлопчик.
Сильні снігопади призвели до транспортного колапсу у Німеччині, Австрії та Швеції.
BBC Weather повідомило, що сильні снігопади зачепили лише частину Європи, в той час як в інших країнах, таких як Іспанія, Ірландія та Велика Британія, спостерігається значно спокійніша погода.
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