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Лефортівський райсуд Москви продовжив арешт всім 24 українським морякам до кінця квітня. Адвокати вже заявили, що оскаржать це рішення.

Судові засідання щодо міри запобіжного заходу тривали два дні - 15 та 16 січня. Моряків поділили на групи та арештовували по черзі у закритому режимі.

У листопаді російські прикордонники захопили три українські військові кораблі, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 українців, які перебували на кораблях, арештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО до Москви.

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Закритий процес

У суді моряки відмовилися давати свідчення відповідно до статті 17 Женевської конвенції, яка стосується прав військовополонених.

Захист виступив за розгляд справи у відкритому режимі, однак суддя задовольнив клопотання ФСБ про закритий режим.

Також адвокати українців просили суд передати справу до Московського воєнного гарнізонного суду, адже українська сторона вважає моряків військовополоненими. Та суд у цьому відмовив.

За словами захисника Іллі Новікова, російські слідство, прокуратура та суд вважають, "оскільки немає війни, то немає і військовополонених, і це звичайна кримінальна справа".

"Насправді, Женевська конвенція 1949 року про поводження з військовополоненими прямо передбачає, що вона застосовується у випадку оголошення війни та будь-якого збройного конфлікту", - пояснює адвокат.

Під час засідання затримані мали змогу поспілкуватися зі своїми рідними, які прибули з України на процес.

Спостерігати за судом прийшли дипломати з європейських посольств, однак, як і всіх інших, їх попросили залишити залу засідань.

Після винесення рішення про арешт моряків, адвокат Микола Полозов повідомив, що протягом трьох днів буде подана апеляція.

Як захопили?

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24-х українців, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

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На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.

Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

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