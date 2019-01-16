"Найсамотніша" у світі жабка Ромео нарешті зустріне Джульєтту

Копирайт изображения ROBIN MOORE, GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION Image caption А ось і Джульєтта!

Жабі Ромео, яку вважали останньою у своєму роді, нарешті знайшли самку Джульєтту.

Амфібія, яку у світі називають "найсамотніша жаба", провела десять років у ізоляції в акваріумі у Болівії.

Вчені кажуть, що знайшли Джульєтту під час експедиції до віддаленого болівійського лісу.

В цілому там знайшли п'ять водяних жаб Sehuencas, їх забрали для розмноження з подальшим поверненням у дику природу.

Начальник відділу герпетології в природничому Музеї Кочабамби Тереза Камачо Бадані є лідером цієї експедиції.

Вона розповіла BBC News, що теорія про притягнення двох протилежностей працює навіть у жаб: "Ромео, дійсно, спокійний і розслаблений, рухається небагато. Він здоровий і любить поїсти, але при цьому сором'язливий і повільний".

А от Джульєтта має зовсім інший характер. "Вона насправді енергійна, багато плаває, багато їсть та іноді намагається втекти".

П'ять жаб - три самці та дві самиці - стали першими водяними жабами Seheuncas, яких знайшли у дикій природі за останні десять років, хоча пошуки в болівійській пустелі постійно тривали.

Ромео знайшли десять років тому. Біологи не очікували, що він залишатиметься самотнім так довго.

Він привернув увагу міжнародної спільноти рік тому, тоді ж для амфібії і почали шукали партнера, навіть створили його профіль для знайомств.

Копирайт изображения ROBIN MOORE, GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION

Факти про жабу Sehuencas:

це водяна жаба (Telmatobius yuracare), яка колись мешкала у невеликих течіях, річках і ставках гірського лісу Болівії;

кількість водяних жаб у Болівії, Еквадорі та Перу різко зменшується;

вони зіткнулися одразу з кількома загрозами: зміна клімату, руйнування природного середовища та розведення інвазивної форелі.

Кріс Джордан з організації "Глобальне збереження дикої природи" підтримує зусилля щодо збереження видів, однак вважає, що існує небезпека у перебуванні жаб в неволі.

Однак, за його словами, у дикій природі залишилося занадто мало цих видів, а тому варто підтримати їхню популяцію.

"У нас є реальний шанс врятувати водяну жабу Sehuencas - відновити унікальну частину різноманіття живої природи, що є основою лісів Болівії, а також підготувати важливу інформацію про те, як відновити види, які ризикують вимерти", - вважає пан Джордан.

Копирайт изображения STEPHANE KNOLL, MUSEO DE HISTORIA NATURAL ALCIDE D

Знайдені амфібії оброблять для захисту від інфекційних хвороб, що знищують земноводних в усьому світі.

Потім Ромео зустріне Джульєтту, і вони спробують створити потомство, яке потім можуть повернути у дику природу.

У Болівії 22% видів земноводних стикаються із загрозою вимирання через забруднення та зміни клімату.

Копирайт изображения STEPHANE KNOLL, MUSEO DE HISTORIA NATURAL ALCIDE D Image caption Під час експедиції виявили нових жаб

Тереза ​​Камачо Бадані каже, що історія з Ромео важлива для того, щоб привернути увагу до важкої ситуації із земноводними.

"Це, дійсно, гарна можливість використати Ромео, аби допомогти зрозуміти ці загрози, допомогти зрозуміти, як відновити види, що зникають", - сказала вона.

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