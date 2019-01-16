Брекзит: у Британії голосуватимуть щодо недовіри уряду. Що це означає?

Копирайт изображения HOC

Британський парламент голосуватиме щодо недовіри уряду Терези Мей.

Лейбористська партія, яка зараз в опозиції, ініціювала вотум недовіри після того, як парламент не підтримав угоду про умови виходу з ЄС.

Голосування заплановано на 19:00 в середу, 16 січня (21:00 за київським часом).

У вівторок, 15 січня, майже дві третини парламенту проголосували проти угоди, що регулює стосунки між Британією та Євросоюзом після "брекзиту".

Тереза Мей заявила, що переконана в тому, що її уряд виграє вотум недовіри. Вона обіцяє, що наступного тижня запропонує депутатам новий план виходу з ЄС.

Що далі?

Британські парламентарі в середу проводять дебати щодо вотуму недовіри.

Перед цим прем'єр-міністр Тереза Мей відповідає на їхні питання в парламенті.

Якщо парламент проголосує за вотум недовіри уряду, це може призвести до позачергових виборів.

Глава лейбористів Джеремі Корбан заявив, що вибори будуть "найкращим результатом для країни".

Тереза Мей у середу в парламенті зазначила, що такий варіант - "найгірше, що може бути".

"Це поглибить розділення, коли нам потрібна єдність, і принесе хаос, коли нам потрібна впевненість. Загальні вибори просто не в національних інтересах", - заявила Мей.

Копирайт изображения UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR Image caption Вотму недовіри ініціював лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін

Очікується, що чинний уряд підтримають навіть ті консерватори, які голосували проти угоди про брекзит.

Вотум недовіри дає право членам парламенту вирішувати, чи хочуть вони, щоб чинний уряд продовжив свою роботу.

Якщо вотум винесено, починається відлік у 14 днів.

За цей час відбудеться ще одне голосування щодо вотуму недовіри. Якщо чинний або новий сформований уряд більшості не виграє, в Британії можуть оголосити позачергові вибори.

Рейтинги консерваторів та лейбористів наразі приблизно однакові й коливаються в діапазоні 36-41%.

Вибори можуть провести не раніше ніж через 25 робочих днів.

Наразі загальні вибори, які проводяться в Британії кожні п'ять років, заплановано на 2022 рік.

Якщо, як прогнозує більшість аналітиків, Мей виграє вотум недовіри, вона обіцяє в понеділок презентувати в парламенті новий план "брекзиту", умови якого наразі невідомі.

Якщо парламент не змінить своєї позиції, існує кілька варіантів. Більшість із них веде до відтермінування виходу Британії з ЄС, який наразі має відбутися 29 березня.

Не виключений варіант виходу без угоди. Тоді Британія 29 березня виходить з ЄС без формальної угоди. Це означатиме різкий розрив стосунків між ЄС та Британією без перехідного періоду.

Існує також вірогідність проведення нового референдуму з "брекзиту". Або ж Тереза Мей може самостійно оголосити про позачергові вибори для вирішення кризи.

Будь-який з варіантів матиме величезне значення не лише для британської економіки та політики, а й для всієї Європи.

Чому парламент не підтримав угоду з ЄС?

Копирайт изображения GETTY IMAGES

У вівторок, 15 січня, палата громад відхилила запропоновану урядом угоду про вихід з ЄС. Проти угоди проголосували 432 депутати, за - лише 202.

Поразка уряду з відривом у 230 голосів є безпрецедентною в історії британського парламенту. Досі історичною вважалася поразка під час голосування у 1924 році: тоді уряд програв з різницею у 166 голосів.

Відхилену версію угоди між Великою Британією і ЄС наприкінці листопада схвалили 27 країн Євросоюзу. В ній викладено умови брекзиту, проте документ набере чинності лише в тому випадку, якщо за неї проголосує парламент.

Прем'єр-міністр Тереза Мей наполягала на тому, що викладені в угоді умови, - найкращі з можливих для Великої Британії.

Проте значна кількість парламентарів цю версію договору про вихід з ЄС розкритикувала. Зокрема, гарячі суперечки викликало питання про те, що станеться з кордоном між Північною Ірландією та Ірландією, яка входить до Європейського Союзу.

Раніше Євросоюз заявив, що відмовляється переглядати умови угоди.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтесяна наш Telegram.