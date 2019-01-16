Уряд Терези Мей уникнув відставки під час голосування в парламенті

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Уряд Терези Мей витримав голосування щодо вотуму недовіри в середу, 16 січня.

Британські депутати не підтримали вотум недовіри, який ініціював глава лейбористської партії Джеремі Корбін після того, як парламент проголосував проти угоди про умови брекзиту.

За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти - 325. Відрив склав всього 19 голосів.

Перед голосуванням Тереза Мей заявила, що переконана в тому, що її уряд виграє вотум недовіри, і пообіцяла наступного тижня запропонувати депутатам новий план виходу з ЄС.

У випадку, якби парламент висловив недовіру уряду, це могло призвести до позачергових виборів.

Вотум недовіри

Британські парламентарі в середу перед голосуванням провели дебати щодо вотуму недовіри.

Перед цим прем'єр-міністр Тереза Мей відповіла на питання депутатів в парламенті.

Глава лейбористів Джеремі Корбін заявив, що вибори стануть "найкращим результатом для країни".

Копирайт изображения AFP PHOTO / PRU Image caption Глава Лейбористської партії Джеремі Корбін ініціював вотум недовіри

Тереза Мей в парламенті зазначила, що такий варіант - "найгірше, що може бути".

"Це поглибить розбіжності, коли нам потрібна єдність, і принесе хаос, коли нам потрібна впевненість. Загальні вибори просто не в національних інтересах", - заявила Мей.

Вотум недовіри дає право членам парламенту вирішувати, чи хочуть вони, щоб чинний уряд продовжив свою роботу.

Якщо б уряд програв голосування, протягом двох тижнів парламент мав би підтримати чинний або новий сформований уряд. В іншому разі в Британії оголосили б позачергові парламентські вибори.

Що далі?

Тепер Тереза Мей зможе запропонувати депутатам знову проголосувати щодо угоди про умови брекзиту, укладеної з ЄС, або ж запропонувати їм новий варіант договору.

Якщо парламент не змінить своєї позиції, існує кілька варіантів. Більшість із них веде до відтермінування виходу Британії з ЄС, який наразі має відбутися 29 березня. Євросоюз вже дав зрозуміти, що не проти дати відстрочку до середини літа.

Британський прем'єр може спробувати домовитися з Євросоюзом про зміни умов договору. Втім, ЄС раніше заявляв, що не збирається переглядати угоду, а запропоновані умови - найкраще, що вони можуть надати.

У випадку виходу без договору, Британія 29 березня виходить з ЄС без формальної угоди. Це означатиме різкий розрив стосунків між ЄС та Британією без перехідного періоду.

Існує також вірогідність проведення нового референдуму з "брекзиту". Або ж Тереза Мей може самостійно оголосити про позачергові вибори для вирішення кризи.

Будь-який з варіантів матиме велике значення не лише для британської економіки та політики, а й для всієї Європи.

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