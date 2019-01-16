Уряд Терези Мей уникнув відставки під час голосування в парламенті
Уряд Терези Мей витримав голосування щодо вотуму недовіри в середу, 16 січня.
Британські депутати не підтримали вотум недовіри, який ініціював глава лейбористської партії Джеремі Корбін після того, як парламент проголосував проти угоди про умови брекзиту.
За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти - 325. Відрив склав всього 19 голосів.
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Перед голосуванням Тереза Мей заявила, що переконана в тому, що її уряд виграє вотум недовіри, і пообіцяла наступного тижня запропонувати депутатам новий план виходу з ЄС.
У випадку, якби парламент висловив недовіру уряду, це могло призвести до позачергових виборів.
Вотум недовіри
Британські парламентарі в середу перед голосуванням провели дебати щодо вотуму недовіри.
Перед цим прем'єр-міністр Тереза Мей відповіла на питання депутатів в парламенті.
Глава лейбористів Джеремі Корбін заявив, що вибори стануть "найкращим результатом для країни".
Тереза Мей в парламенті зазначила, що такий варіант - "найгірше, що може бути".
"Це поглибить розбіжності, коли нам потрібна єдність, і принесе хаос, коли нам потрібна впевненість. Загальні вибори просто не в національних інтересах", - заявила Мей.
Вотум недовіри дає право членам парламенту вирішувати, чи хочуть вони, щоб чинний уряд продовжив свою роботу.
Якщо б уряд програв голосування, протягом двох тижнів парламент мав би підтримати чинний або новий сформований уряд. В іншому разі в Британії оголосили б позачергові парламентські вибори.
Що далі?
Тепер Тереза Мей зможе запропонувати депутатам знову проголосувати щодо угоди про умови брекзиту, укладеної з ЄС, або ж запропонувати їм новий варіант договору.
Якщо парламент не змінить своєї позиції, існує кілька варіантів. Більшість із них веде до відтермінування виходу Британії з ЄС, який наразі має відбутися 29 березня. Євросоюз вже дав зрозуміти, що не проти дати відстрочку до середини літа.
Британський прем'єр може спробувати домовитися з Євросоюзом про зміни умов договору. Втім, ЄС раніше заявляв, що не збирається переглядати угоду, а запропоновані умови - найкраще, що вони можуть надати.
У випадку виходу без договору, Британія 29 березня виходить з ЄС без формальної угоди. Це означатиме різкий розрив стосунків між ЄС та Британією без перехідного періоду.
Існує також вірогідність проведення нового референдуму з "брекзиту". Або ж Тереза Мей може самостійно оголосити про позачергові вибори для вирішення кризи.
Будь-який з варіантів матиме велике значення не лише для британської економіки та політики, а й для всієї Європи.
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