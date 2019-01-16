YouTube заборонив небезпечні розіграші та "челенджі"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди, наслідуючи фільм, роблять певні справи із зав'язаними очима. Інколи - дуже небезпечні

Платформа YouTube заборонила розміщувати відео з небезпечними та образливими "розіграшами".

До такого кроку платформу підштовхнули різноманітні "виклики", які деколи закінчуються каліцтвом або смертю.

На відеоплатформі, яка належить Google, заявили, що такому контенту "немає місця на YouTube”.

Однак компанія, здається, не в змозі забезпечити виконання чинних правил щодо розміщення шкідливого контенту на сайті.

У матеріалі Buzzfeed детально дослідили, як саме кадри, що натякають на зоофілію, продовжували з'являтися на сайті, попри дану ще у квітні обіцянку вилучити матеріали.

Деякі з відео набрали мільйони переглядів. У YouTube заявили, що вони працюють над зміною політики монетизації переглядів, щоб усунути стимул для таких зловживань.

Перетинають межу

Але дотримання нових правил про розіграші може виявитися ще складнішим, враховуючи неоднозначність того, що може вважатися шкідливим.

"YouTube став домівкою для багатьох улюблених вірусних викликів і розіграшів. Тим не менше, ми завжди стежили за тим, щоб смішне не перетинало межу та не ставало шкідливим або небезпечним", - йдеться у повідомленні, яке додали в розділ поширених запитань.

"Наші правила спільноти забороняють зміст, який заохочує небезпечні дії, які можуть призвести до серйозної шкоди, і сьогодні ми уточнюємо, як саме це стосується небезпечних "викликів" і розіграшів", - додали там.

Відтепер сайт не дозволятиме розміщувати відео розіграшів та витівок, що містять "явну небезпеку отримання серйозних фізичних травм".

Зокрема це - витівки, під час яких людину змушують думати, що вона перебуває у серйозній небезпеці, хоча реальної загрози немає.

Дитяча травма

На сайті додають: "Ми також не дозволяємо витівок, під час яких дітей змушують відчувати сильний емоційний стрес, настільки поганий, що це може травмувати дитину на все життя".

В YouTube заявили, що тісно співпрацювали з дитячими психологами щодо того, що може стати травматичним досвідом. На сайті не опублікували повний список, але зазначили, що у списку є витівки, коли дітей змушували повірити в те, що їхні батьки померли.

Нові правила з'явилися у відповідь на кілька випадків, коли розіграші та "завдання" завершилися в кращому випадку проблемами для учасників, а в гіршому випадку виявилися смертельними.

У травні 20-річну Моналісу Перес з Міннесоти засудили до шести місяців ув'язнення після того, як вона застрелила свого хлопця Маріо Руїса. Пара сподівалася, що відео про їхній трюк, під час якого енциклопедія на тіла чоловіка мала б захистити цього від кулі, стане популярним на YouTube.

Також у минулому році Американська асоціація центрів контролю отрути повідомила про сплеск зареєстрованих випадків захворювання від прийому миючого засобу після популярного "челенджу", завданням якого було їсти капсули, що містять пральний порошок.

Після цього виробник миючого засобу Procter і Gamble залучив до допомоги зірку американського футболу Роба Гронковського для кампанії з інформування громадськості в соціальних мережах.

Останній із "викликів", що набуває популярності - це так званий Bird Box Challenge. Це флешмоб, що створили завдяки сюжету американського фільму жахів "Пташиний короб" (Bird Box), у якому знялася Сандра Буллок.

Люди, наслідуючи фільм, роблять певні справи - зокрема керують автомобілем - із зав'язаними очима. Відомо принаймні про одного учасника флешмобу, який таким чином потрапив в аварію.

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