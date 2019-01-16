Ріанна подала до суду на власного батька. Чому?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ріанна стверджує, що батько експлуатує її ім'я

Співачка Ріанна подала на свого батька до суду в США, звинувативши його в експлуатації її імені для популяризації його розважального бізнесу.

Вона стверджує, що її батько, Рональд Фенті, і його бізнес-партнер неправдиво вказували, ніби вона пов'язана з їхньою фірмою, Fenty Entertainment.

Їхні заяви ввели в оману громадськість і завдали шкоди її власному бренду - Fenty, під яким співачка випускає товари для краси, - йдеться в позові.

Компанія Fenty Entertainment не відповіла на запит щодо коментарів.

Ріанна попросила суд заборонити фірмі використовувати назву Fenty для бізнесу.

У судовому позові йдеться, що Ріанна володіє правами на торгову марку Fenty у США і раніше вже відправляла компанії свого батька офіційне прохання "про припинення дій", які порушують її права.

"Відповідачі продовжують досі використовувати плутанину для комерційної вигоди та вводять в оману громадськість", - сказано в повідомленні.

"Ця шахрайська поведінка шкодить не тільки позивачам, але й громадськості в цілому і вимагає судового втручання".

Раніше Ріанна заявляла, що має складні стосунки з батьком.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під брендом Fenty Ріанна випускає товари для краси

Пан Фенті відкрив компанію у Каліфорнії у 2017 році разом з бізнес-партнером Мозесом Перкінсом, йдеться в позові.

У прес-релізі, розміщеному на сайті фірми до "принаймні жовтня 2018 року", заявлено про запуск фірми "спільно" з Ріанною, попри те, що вона не брала участі у цьому проекті.

В іншому випадку, Fenty Entertainment провела переговори від імені Ріанни щодо 15 концертів у Латинській Америці на суму приблизно 15 мільйонів доларів, не маючи на це її дозволу.

"Хоча пан Фенті є батьком Ріанни, він не має і не мав права діяти від імені Ріанни, чи права використовувати її бренд Fenty, аби скористатися репутацією бренду Fenty, або організовувати бізнес від її імені", - сказано в повідомленні.

У судовому позові йдеться, що такі види діяльності порушують закони про рекламу, конкуренцію та конфіденційність, а також можуть завдати "серйозної непоправної шкоди" бренду Fenty, якщо не припиняться.

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