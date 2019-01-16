Чому в Австралії за два дні загинула третина летючих лисиць

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Протягом двох днів у листопаді рекордна спека в північній частині Австралії знищила майже третину очкових летючих лисиць країни, вважають дослідники.

Тварини, також відомі як плодові кажани, не змогли вижити при температурах, що перевищували 42°C.

У місті Кернс місцеві жителі бачили кажанів, які падали з дерев на подвір'я, басейни та інші місця.

Рятувальники зі служби захисту дикої природи знайшли тварин, які вижили, скупченими на гілках, ближче до землі.

"Це було абсолютно гнітюче видовище", - сказав BBC один із рятувальників Девід Вайт.

"Біблійні масштаби"

Минулого тижня дослідники з Університету Західного Сіднея представили свій висновок про те, що близько 23 тисяч летючих лисиць померли 26 і 27 листопада.

Таку кількість отримали завдяки підрахунку, проведеному добровольцями. Вони відвідали сім зон проживання летючих лисиць після періоду екстремальної спеки.

Копирайт изображения DAVID WHITE Image caption Багато летючих лисиць знайшли мертвими поблизу міста Кернс

Провідний дослідник, еколог, доктор Джастін Велберген вважає, що "біблійний масштаб" смертності може бути навіть вищим - аж до 30 тисяч - тому що деякі зони проживання не врахували.

До листопада, згідно з урядовою статистикою, в Австралії було лише приблизно 75 тисяч летючих лисиць.

"Такого роду події не відбувалися так далеко на півночі Австралії з часів заселення континенту людьми", - сказав доктор Велберген, який також є президентом Австралійського товариства летючих тварин, неприбуткової групи зі збереження цих видів.

Очкова летюча лисиця має таку назву за світле хутро навколо очей. Її також можна зустріти в Папуа-Новій Гвінеї, Індонезії та на Соломонових островах.

В Австралії цей вид зустрічається лише в невеликому дощовому лісі на півночі штату Квінсленд, де він допомагає запилювати місцеві дерева.

Доктор Велберген каже, що близько 10 000 кажанів іншого виду - чорних летючих лисиць - загинули від спеки протягом того самого дводенного періоду.

Летючі лисиці часто зазнають смертельного теплового стресу, коли температура перевищує 42°C, говорять вчені. Протягом листопадової спеки у Кернсі зафіксували найвищу температуру в 42,6°C.

"Канарки в шахті"

Летючі лисиці не більш чутливі до екстремальної спеки, ніж деякі інші види, вважають експерти.

Копирайт изображения DAVID WHITE Image caption Молоду летючу лисицю врятували добровольці під час спеки

Але оскільки вони часто збираються у містах у великій кількості, то їхня смерть може бути більш помітною і її легко задокументувати.

"Це викликає занепокоєння щодо долі інших істот, які ведуть більш таємничий, усамітнений спосіб життя", - говорить доктор Велберген.

Він вважає летючих лисиць "канарками в шахті у питанні зміни клімату".

"З цих даних ясно, що спека має дуже серйозний вплив на види, - говорить доктор Велберген. - З прогнозів зміни клімату зрозуміло, що в майбутньому цей вплив буде зростати".

Битва за захист

Експерти вже давно турбуються виживанням очкових летючих лисиць.

Протягом останнього десятиліття їхня популяція скоротилася більш ніж удвічі, говорить доктор Девід Весткотт, який очолює урядову Національну програму моніторингу стану летючих лисиць.

Копирайт изображения DAVID WHITE Image caption Температури вищі за 42°C, можуть вбити летючих лисиць, відзначають вчені

У минулому масова загибель популяції часто асоціювалася з циклонами. Але в останні роки аномальна спека стала більшим ризиком, говорить доктор Весткотт.

"Ми дуже стурбовані. Спостерігається значне скорочення популяції виду, який і без того перебуває під великим тиском і без цих погодних аномалій", - сказав він BBC.

Ще до листопадової спеки активісти з охорони природи пропонували австралійському уряду визнати летючих лисиць "видом під загрозою вимирання", а не просто "вразливим", яким він є зараз. На їхню думку, це посилить зусилля з захисту виду.

У світі цей вид занесений до списку "найменшого занепокоєння" Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Деякі експерти побоюються, що публічна антипатія до кажанів може перешкодити зусиллям із їх збереження. Це, як правило, пов'язано з побоюваннями про зараження хворобами від кажанів та шумом від них у міських районах.

Цього тижня на тлі спеки в Новому Південному Уельсі, влада застерегла людей від наближення до кажанів через повідомлення про їхню агресивність.

"Їх вважають просто летючими щурами, тому будь-які зусилля зі збереження виду важко реалізувати", - каже доктор Весткотт.

"Можна закластися, що деякі люди були раді бачити, що так багато летючих лисиць померли від спеки", - зауважує він.

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