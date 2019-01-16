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Софія Коппола, режисерка фільму "Труднощі перекладу" з Біллом Мюрреєм у головній ролі, знову возз'єднається з зірковим актором, аби зняти першу стрічку виробництва Apple.

Звістка про зйомки фільму під назвою "На скелях" ("On the Rocks") з'явилася на фоні новин про очікуваний запуск власного відеострімінгового сервісу Apple. Нова платформа має стати конкурентом Netflix, вважають експерти.

Окрім Білла Мюррея, у стрічці, яка розповість історію молодої матері, що налагоджує спілкування зі своїм батьком, також зніметься Рашида Джонс.

Відомо, що наразі Apple працює ще над кількома проектами, до зйомок яких залучені зокрема Стівен Спілберг, Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

"На скелях" - результат копродукції із кінокомпанією A24, яка спеціалізується на створенні незалежного американського кіно. Саме вона стоїть за виходом таких стрічок, як "Місячне сяйво", "Леді-Птаха", "Проект "Флорида", "Ex Machina" і "Емі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найвідоміший фільм Софії Копполи - "Труднощі перекладу" з Біллом Мюрреєм і Скарлетт Йоганссон у головних ролях

Наразі жодних офіційних даних про те, коли "На скелях" вийде на екрани, немає. Якщо вірити чутками, то це має відбутися протягом цього року.

За даними видання Variety, Apple готова виділити на створення оригінального контенту близько 1 мільярда доларів.

Кореспондент BBC з питань технологій Дейв Лі каже, що Apple наразі зайнята "агресивним проникненням на нові території" - це пов'язано, зокрема, з очікуваним падінням продажів iPhone.

Софія Коппола - донька відомого американського режисера Френсіса Форда Копполи. У 2004 році вона отримала "Оскар" і "Золотий глобус" за сценарій для фільму "Труднощі перекладу", який сама ж і зняла. Тоді ж вона претендувала на перемогу у категорії "Найкращий режисер", проте поступилася Пітеру Джексону.

Окрім "Труднощів перекладу" Софія Коппола також є автором таких фільмів, як "Незайманки-самогубці", "Марія-Антуанетта", "Десь" і "Елітне суспільство".

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