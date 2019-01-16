Індійка вперше піднялася на гору, куди раніше пускали лише чоловіків

Копирайт изображения Дхан'я Санал

В Індії жінка піднялася на вершину гори, куди раніше з релігійних причин пускали лише чоловіків.

Це стало можливим завдяки вироку суду, який у листопаді вирішив, що право підкорення вершини гори Агаст'якудам в штаті Керала (висота - 1868 метрів) не може обмежуватися за статевою ознакою.

Проти цього рішення суду активно виступали протестувальники, які вважають, що жінки можуть осквернити їхню святиню: на вершині гори встановлена статуя мудреця, який дотримувався целібату.

39-річна Дхан'я Санал розповіла BBC, що своєму шляху не отримала відпору з боку протестувальників, хоча й була готова відмовитися від ідеї підкорення вершини, якби її зупинили.

За її словами, вона дійсно зустріла людей, незадоволених її діями, але ті все ж не стали заважати їй продовжити шлях.

Прихильники пані Санал кажуть, що її вчинок - ще одна перемога у боротьбі з гендерною дискримінацією в країні.

Шлях до вершини гори Агаст'якудам - крутий і кам'янистий. Дорога, як правило, займає близько трьох днів.

Влада штату каже, що найближчими тижнями підкорити вершину планують ще близько 100 жінок.

Копирайт изображения Sali Palode

Копирайт изображения Sali Palode

На початку січня в штаті Керала сталася ще одна знакова подія: до храму Сабірмала увійшли двоє жінок - 39-річна Канака Дурга і 40-річна Бінду Амміні.

Традиційно вхід до цього храму був закритий для всіх жінок віку, коли в них є менструація, тобто від 10 до 50 років.

Вчинок жінок збурив протести, а представники храму оголосили, що своїм вчинком Дурга і Амміні його "осквернили". Будівлю закрили на годину, аби провести там "ритуали очищення".

У керівництві штату Керала подію назвали історичною. Місцева влада підтримує вердикт суду, що дозволяє жінкам входити до храму.

Напередодні стало відомо, що одній з жінок після входу у храм навіть довелося переховуватися, а коли вона повернулася додому, її побила її ж власна свекруха. Правоохоронці кажуть, що зараз потерпіла перебуває в лікарні.

Друзі жінки розповіли, що її родичі не підтримали її вчинок, який образив їхні релігійні почуття: "Вони не хотіли, щоб вона поверталася додому, бо вірять, що вона заплямувала їхнє ім'я".

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