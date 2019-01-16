Обстріл української вантажівки на Донбасі: поранені 10 військових

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У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про обстріл вантажного автомобіля українських військових.

Як розповів командир 72-ої окремої механізованої бригади Руслан Татусь, інцидент стався на східній околиці населеного пункту Троїцьке.

Українські військові розвантажували автомобіль Урал-4320 з продуктами і водою, коли з боку населеного пункту Калинове їх обстріляли з протитанкового ракетного комплексу.

За словами Руслана Татуся, ушкодження різного ступеня важкості отримали десять військових: п'ятеро зазнали поранень, ще п'ятеро отримали бойові травмування (акубаротравми). Двоє поранених перебувають у важкому стані.

Усім їм вже надана медична допомога, загрози життю військових немає, запевнив командувач 72-ї ОМБР.

"Хлопці попадали, я тільки побачив вибух, порох, дим чорний - зразу не зрозумів, що, потім вже кров пішла. - розповів в розмові з журналістами ТСН один з постраждалих. - Це біля машини було, буквально порозкидало всіх, а я якраз був за машиною, тільки осколок потрапив в шию".

У штабі ООС зазначають, що протягом доби противник обстрілював позиції Збройних сил України чотири рази: з автоматичних гранатометів поблизу Південного, зі стрілецької зброї поблизу селища Чермалик та з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Новоселівка Друга.

Минулої доби, 15 січня, в результаті обстрілу поранення отримав один військовий. За день до цього в штабі ООС повідомляли про одного загиблого військовослужбовця і одного пораненого.

Згідно з даними штабу ООС, внаслідок обстрілу 16 січня за добу постраждала найбільша кількість військових від початку року.

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