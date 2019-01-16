Копирайт изображения Getty Images Image caption Піцерію звинувачують у тому, що її додаток не повністю доступний для людей з проблемами зору

Суд у США зобов'язав мережу піцерій Domino's Pizza зробити свій веб-сайт і додаток для мобільних повністю доступними для сліпих людей.

У суд на мережу подав сліпий клієнт, який заявив, що з великими труднощами зміг змінити начинки для своєї піци, а потім так і не зміг завершити покупку піци за допомогою мобільного додатку компанії для iPhone.

Позов спочатку відхилили у 2017 році, але подана апеляція виявилася успішною.

Тепер це може стати прецедентом для інших подібних судових справ.

Гільєрмо Роблес розпочав судову справу проти мережі ресторанів у 2016 році.

Він підкреслив, що смартфони Apple оснащені вбудованим програмним забезпеченням для озвучування вмісту екранів, що допомагає власникам із вадами зору користуватися інтернетом.

Проте, програмне забезпечення працює тільки із зображенням та іншими візуальними елементами на веб-сайті чи програмі, які позначені як текст.

У випадку ж Domino's, за словами пана Роблеса, в додатку, і на веб-сайті немає необхідного позначення.

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Крім того, клієнт заявив, що не мав можливості скористатися дисконтним ваучером.

Це, як він стверджував, було порушенням Закону США про американців з обмеженими можливостями 1990 року.

Закон визначає, що підприємцям забороняється відмовляти людям з інвалідністю у доступі до своїх товарів і послуг, якщо зусилля для реалізації такого доступу не є "надмірним тягарем" для компанії.

У 2017 році суддя федерального суду Пасадени відхилив позов пана Роблеса на тій підставі, що уряд ще не видав постанов про те, яким чином додатки та веб-сайти мають виконувати закон.

Але апеляційна колегія з трьох суддів, скасувала це рішення в понеділок.

Вони, заявили, що відсутність конкретних правил не означає, що мережа піцерій може уникнути своєї відповідальності за надання "повного і рівного доступу" до своїх послуг сліпим людям.

При цьому судді повернули справу до окружного суду, який тепер повинен винести нову постанову, виключно щодо того, чи дає додаток і веб-сайт рівні можливості сліпим користувачам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пан Роблес поскаржився, що йому було важко обрати начинки для піци

Одна з захисниць людей з інвалідністю відзначила це рішення у своєму блозі, де вона закликала інші компанії витрачати гроші на те, аби їхні онлайнові послуги були доступні замість оплати судових витрат.

У Великій Британії Королівський національний інститут сліпих людей також привітав цю постанову.

"Всі організації несуть відповідальність згідно з Законом про рівність 2010 року, аби їхніми веб-сайтами та додатками могли скористатися сліпі та люди з інвалідністю, включаючи тих, хто використовує функції озвучування тексту на екрані", - сказала BBC прес-секретар Інституту.

Інформаційне агентство Courthouse News повідомляє, що в США є ще один подібний випадок.

Сліпий чоловік заявляв, що програмне забезпечення для озвучування тексту з екрана було не в змозі правильно інтерпретувати веб-сайт мережі супермаркетів.

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