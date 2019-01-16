У США на річці з’явився величезний крижаний диск, що обертається
На річці в місті Вестбрук, що в штаті Мен, виник гігантський крижаний диск.
Ефектний природний феномен вже привернув до себе увагу інтернет-користувачів з усього світу.
Діаметр диска перевищує 90 метрів. Він сформувався прямо на вигині річки Пресампскот.
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У соцмережах його вже називають інопланетним космічним кораблем і каруселлю для місцевих качок.
Дослідники ж запевняють, що це хоч і рідкісне, але все ж природне явище. Вони припускають, що причина виникнення диска - перепад температур у воді. Він створює під кригою вихор, який притягує уламки криги і змушує диск обертатися.
Судячи з усього, саме постійне обертання призводить до того, що крижина поступово набула округлої форми.
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