У США на річці з’явився величезний крижаний диск, що обертається

Копирайт изображения Tina Radel/City of Westbrook

На річці в місті Вестбрук, що в штаті Мен, виник гігантський крижаний диск.

Ефектний природний феномен вже привернув до себе увагу інтернет-користувачів з усього світу.

Діаметр диска перевищує 90 метрів. Він сформувався прямо на вигині річки Пресампскот.

У соцмережах його вже називають інопланетним космічним кораблем і каруселлю для місцевих качок.

Дослідники ж запевняють, що це хоч і рідкісне, але все ж природне явище. Вони припускають, що причина виникнення диска - перепад температур у воді. Він створює під кригою вихор, який притягує уламки криги і змушує диск обертатися.

Судячи з усього, саме постійне обертання призводить до того, що крижина поступово набула округлої форми.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.