Туреччина хоче арештувати гравця НБА. До чого тут держпереворот?

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Прокуратура Туреччини видала міжнародний ордер на арешт баскетболіста клубу New York Knicks Енеса Кантера, пишуть турецькі ЗМІ.

Повідомляється, що 26-річного спортсмена звинувачують у зв'язках зі збройним угрупованнями, які, як стверджується, стоять за невдалим державним переворотом 2016 року в Туреччині.

Сам Енес Кантер, який характеризує президента Туреччини Таїпа Ердогана як "диктатора", звинувачення на свою адресу заперечує.

Турецький паспорт баскетболіста, який має дозвіл на роботу і проживання в США, анулювали ще у 2017 році.

Нещодавно Кантер заявив, що не поїде до Лондона на матч своєї команди, бо побоюється турецьких шпигунів.

"Є шанс, що мене вб'ють", - заявив баскетболіст.

У середу він поширив допис у Facebook, де наголосив, що турецька влада не може надати жодного доказу його правопорушень. "Я завжди був законослухняним громадянином", - додав Кантер.

Провладне турецьке видання Daily Sabah пише, що прокуратура також незабаром передасть США запит на екстрадицію баскетболіста.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Енес Кантер називає президента Туреччини Таїпа Ердогана диктатором

За даними видання, Кантера звинувачують у зв'язках із Фетхуллахом Гюленом - одним з найвідоміших ісламських проповідників у світі. Туреччина вважає його чи не головним організатором спроби державного перевороту 2016 року.

"Кожен, хто говорить щось проти Ердогана стає ціллю. І я безумовно є його ціллю, - написав Кантер у колонці для The Washington Post. - Ердоган хоче, щоб я повернувся в Туреччину, де він зможе змусити мене мовчати".

Баскетболіст також згадав "один з найстрашніших днів в своєму житті": тоді, каже Кантер, він усвідомив, що Ердоган "полює" на нього.

"Я був в Індонезії, коли посеред ночі прокинувся через те, що хтось стукав у двері. Мій менеджер сказав, що мене розшукує місцева поліція: турецька влада сказала їм, що я небезпечний. Ми швидко виїхали в аеропорт, і сіли на перший рейс до іншої країни", - згадує Кантер.

Турецька влада поки офіційно не коментувала повідомлень про наміри арештувати баскетболіста.

Влітку минулого року прокуратура Туреччини видала ордер на арешт батька Кантера, який працював професором в університеті. Його звинуватили у зв'язках з забороненими організаціями.

З 2016 року, коли в Туреччині сталася спроба державного перевороту, влада країни арештувала понад 50 тисяч людей.

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