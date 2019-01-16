Туреччина хоче арештувати гравця НБА. До чого тут держпереворот?
Прокуратура Туреччини видала міжнародний ордер на арешт баскетболіста клубу New York Knicks Енеса Кантера, пишуть турецькі ЗМІ.
Повідомляється, що 26-річного спортсмена звинувачують у зв'язках зі збройним угрупованнями, які, як стверджується, стоять за невдалим державним переворотом 2016 року в Туреччині.
Сам Енес Кантер, який характеризує президента Туреччини Таїпа Ердогана як "диктатора", звинувачення на свою адресу заперечує.
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Турецький паспорт баскетболіста, який має дозвіл на роботу і проживання в США, анулювали ще у 2017 році.
Нещодавно Кантер заявив, що не поїде до Лондона на матч своєї команди, бо побоюється турецьких шпигунів.
"Є шанс, що мене вб'ють", - заявив баскетболіст.
У середу він поширив допис у Facebook, де наголосив, що турецька влада не може надати жодного доказу його правопорушень. "Я завжди був законослухняним громадянином", - додав Кантер.
Провладне турецьке видання Daily Sabah пише, що прокуратура також незабаром передасть США запит на екстрадицію баскетболіста.
За даними видання, Кантера звинувачують у зв'язках із Фетхуллахом Гюленом - одним з найвідоміших ісламських проповідників у світі. Туреччина вважає його чи не головним організатором спроби державного перевороту 2016 року.
"Кожен, хто говорить щось проти Ердогана стає ціллю. І я безумовно є його ціллю, - написав Кантер у колонці для The Washington Post. - Ердоган хоче, щоб я повернувся в Туреччину, де він зможе змусити мене мовчати".
Баскетболіст також згадав "один з найстрашніших днів в своєму житті": тоді, каже Кантер, він усвідомив, що Ердоган "полює" на нього.
"Я був в Індонезії, коли посеред ночі прокинувся через те, що хтось стукав у двері. Мій менеджер сказав, що мене розшукує місцева поліція: турецька влада сказала їм, що я небезпечний. Ми швидко виїхали в аеропорт, і сіли на перший рейс до іншої країни", - згадує Кантер.
Турецька влада поки офіційно не коментувала повідомлень про наміри арештувати баскетболіста.
Влітку минулого року прокуратура Туреччини видала ордер на арешт батька Кантера, який працював професором в університеті. Його звинуватили у зв'язках з забороненими організаціями.
З 2016 року, коли в Туреччині сталася спроба державного перевороту, влада країни арештувала понад 50 тисяч людей.
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