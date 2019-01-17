Дружина віце-президента США викладатиме в школі, що пропагує ідеї противників ЛГБТ
Друга леді США, дружина віце-президента Майкла Пенса, повернеться до викладання образотворчого мистецтва у школі, яка вимагає від своїх працівників, аби ті виступали проти ЛГБТ.
Школа у місті Спрінгфілд (штат Вірджинія) забороняє викладачам сприяти "гомосексуальній або лесбійській сексуальній активності" і "трансгендерній ідентичності".
Пані Пенс викладала образотворче мистецтво у цьому закладі понад 10 років, поки її чоловік працював у Конгресі США.
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Її прес-секретар вже відреагувала на критику, яка почала лунати в соцмережах: "Пані Пенс повернулась до школи, в якій викладала протягом 12 років. Це абсурд, що її рішення навчати дітей мистецтву у християнській школі і релігійні переконання цього закладу стають об'єктами для критики".
У своїй заяві про бажання працювати в Immanuel Christian School апліканти мають вказати, що обіцяють вести особисте життя "з моральною чистотою".
У зразку заяви гомосексуальність прирівнюється до позашлюбного сексу, полігамії, сексуального насильства як прикладів аморальної поведінки.
"Я розумію, що термін "шлюб" має лише одне значення - союз чоловіка і жінки", - йдеться в заяві, під якою мають поставити свій підпис ті, хто хочуть працювати у школі.
У вівторок у своїй заяві Карен Пенс заявила, що дуже рада повернутися до викладання і займатися тим, що вона любить.
Проте у соцмережах рішення дружини віце-президента США викликало хвилю обурення. Втім, знайшлися й ті, хто став на захист пані Пенс: за їх словами, школа просто слідує релігійним переконанням - так само, як багато подібних шкіл в США, і нічого страшного в цьому немає.
Самого Майкла Пенса так само нерідко критикували через його ставлення до ЛГБТ. У минулому він, зокрема, висловлював підтримку ідеї репаративної терапії. Це сукупність методик, спрямованих на зміну сексуальної орієнтації людини з гомосексуальної на гетеросексуальну.
За даними ЛГБТ-правозахисників, у 29 штатах США роботодавці все ще можуть звільняти працівників через "неправильну" сексуальну орієнтацію.
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