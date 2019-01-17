Майдан на Балканах? Чому Сербію охопили протести
У Белграді в середу пройшла масова акція протесту, учасники якої вимагали від влади розслідувати вбивство опонента правлячої партії Сербії Олівера Івановича.
Акції протесту не вщухають в Сербії вже шостий тиждень. Опозиція вимагає проведення чесних виборів, відставки чиновників та керівників національного телебачення, а також появи незалежних ЗМІ.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не буде "кланятися опозиції" і прогинатися під її вимоги, навіть якщо на вулиці вийде п'ять мільйонів чоловік.
Водночас він зазначив, що готовий провести позачергові вибори в будь-який момент.
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Що відбувається?
У середу демонстранти вирішили утриматися від політичних гасел та просто вшанувати пам'ять політика, якого вбили у Косово в січні 2018 року. Через рік після смерті Івановича, його вбивці досі не знайдені.
Олівер Іванович був одним з лідерів косовських сербів. У 2008 - 2012 роках він обіймав посаду держсекретаря у справах Косова в уряді Сербії.
У січня 2016 він був засуджений в Косово до дев'яти років в'язниці за звинуваченням у військових злочинах проти албанців в 1999 році.
Іванович наполягав на своїй невинності. У лютому 2017 роки після апеляції вирок був скасований і над політиком почався новий процес.
Влада запевняє, що винних обов'язково знайдуть та покарають. Однак розслідування справи, по суті, зайшло в глухий кут.
При цьому думки членів родини загиблого розділилися.
Дружина Олівера Івановича взяла участь в пам'ятних заходах разом з представниками влади Сербії. А його брат, навпаки, приєднався до акцій опозиції.
Вечірню ходу в Белграді організувала студентська група "Проти диктатури", яка до цього протягом шести тижнів організовувала акції опозиції.
Перша акція протесту пройшла в Белграді 8 грудня. Приводом став напад на засновника опозиційної коаліції "Союз за Сербію" Борко Стефановича.
"Напад на Борко - це атака на будь-якого, хто мислить вільно і інакше, ніж нинішній уряд. Заклики Вучичата його ЗМІ до лінчування оголосили відкритий сезон [полювання] на всіх нас. Напад на Борко став прямим наслідком моторошної атмосфери, в якій ми всі змушені жити", - написав уTwitter колишній мер Белграда, один з лідерів сербської опозиції Драган Джилас.
В кінці листопада невідомі в масках побили Стефановича та двох його соратників бейсбольними битами і металевими прутами.
На наступний день побитий Стефанович показав закривавлену сорочку, в якій він був у момент нападу, і пообіцяв боротися за те, щоб Сербія не залишалася країною скривавлених сорочок і країною, в якій проливається кров інакомислячих.
Через два дні після нападу на політика поліція заарештувала двох підозрюваних. Президент країни тут же заявив, що держава негайно відреагувала і виконала свою роботу.
"Союз за Сербію" - альянс з 30 різних опозиційних партій та організацій - засудив напад на своїх членів, заявивши, що воно стало наслідком агресивної політики президента країни Вучича, спрямованої проти його політичних опонентів.
Що вимагають демонстранти?
Під час протестів демонстранти скандують "Вучич - злодій!"", "Ні зраді!" і "Захистимо Конституцію!", а також вимагають подолати корупцію.
Опозиціонери стверджують, що Вучич встановив в Сербії автократичний режим, контролює роботу основних ЗМІ і забороняє їм давати трибуну опонентам влади. Сам президент ці звинувачення відкидає.
Масові акції протесту тепер проходять не тільки в Белграді, а й в інших великих містах Сербії.
"Нам потрібні чесні вибори. Нехай повернуть нам наше незалежне телебачення! Нам не потрібні брошури про успіхи уряду замість газет", - сказала ВВС одна з учасниць акції протесту в Белграді минулої суботи.
Присутні також вимагають розслідувати випадки нападу на незалежних журналістів, які почастішали останнім часом - наприклад, обставини нападу на журналіста Мілана Йовановича, який розслідував корупційні схеми та діяльність злочинних угруповань.
12 грудня невідомі обстріляли і підпалили будинок Йовановича в передмісті Белграда.
Що відповідає влада?
Президент Сербії Вучич каже, що готовий провести дострокові вибори.
За даними соцопитувань, що проводилися в жовтні, "Сербська прогресивна партія", яку очолює Вучич, користувалася підтримкою 53% населення.
Альянс опозиційних партій, згідно з цим соцопитуванням, міг би розраховувати на підтримку 15%. Але такого альянсу, по суті, поки немає. Єдине, в чому згодні представники різних опозиційних груп - це необхідність відставки Вучича.
При цьому опозиція попередила, що буде бойкотувати дострокові вибори, якщо Вучич оголосить про їх проведення.
У 1990-ті роки Олександр Вучич був прихильником націоналістичних ідей і членом "Сербської радикальної партії". Пізніше він залишив її лави та став виступати за євроінтеграцію.
Вучич був обраний президентом Сербії у 2017 році. Він виступає за вступ Сербії до Євросоюзу, але водночас підтримує тісні зв'язки з Росією і Китаєм.
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