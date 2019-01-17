Майдан на Балканах? Чому Сербію охопили протести

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протести в Сербії тривають вже шостий тиждень

У Белграді в середу пройшла масова акція протесту, учасники якої вимагали від влади розслідувати вбивство опонента правлячої партії Сербії Олівера Івановича.

Акції протесту не вщухають в Сербії вже шостий тиждень. Опозиція вимагає проведення чесних виборів, відставки чиновників та керівників національного телебачення, а також появи незалежних ЗМІ.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не буде "кланятися опозиції" і прогинатися під її вимоги, навіть якщо на вулиці вийде п'ять мільйонів чоловік.

Водночас він зазначив, що готовий провести позачергові вибори в будь-який момент.

Що відбувається?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олівер Іванович, зображений на цьому белградському муралі, був одним з лідерів косовських сербів. Його вбили у січні 2018 року

У середу демонстранти вирішили утриматися від політичних гасел та просто вшанувати пам'ять політика, якого вбили у Косово в січні 2018 року. Через рік після смерті Івановича, його вбивці досі не знайдені.

Олівер Іванович був одним з лідерів косовських сербів. У 2008 - 2012 роках він обіймав посаду держсекретаря у справах Косова в уряді Сербії.

У січня 2016 він був засуджений в Косово до дев'яти років в'язниці за звинуваченням у військових злочинах проти албанців в 1999 році.

Іванович наполягав на своїй невинності. У лютому 2017 роки після апеляції вирок був скасований і над політиком почався новий процес.

Влада запевняє, що винних обов'язково знайдуть та покарають. Однак розслідування справи, по суті, зайшло в глухий кут.

При цьому думки членів родини загиблого розділилися.

Дружина Олівера Івановича взяла участь в пам'ятних заходах разом з представниками влади Сербії. А його брат, навпаки, приєднався до акцій опозиції.

Вечірню ходу в Белграді організувала студентська група "Проти диктатури", яка до цього протягом шести тижнів організовувала акції опозиції.

Перша акція протесту пройшла в Белграді 8 грудня. Приводом став напад на засновника опозиційної коаліції "Союз за Сербію" Борко Стефановича.

Пропустити Twitter допис , автор: @DraganDjilas Napad na Borka je napad na svakoga od nas ko slobodno i drugačije misli od ove vlasti. Pozivima na linč Aleksandra Vučića i njegovih medija otvoren je lov na sve nas. Napad na Borka je direktna posledica stvaranja jezive atmosfere u kojoj svi živimo. pic.twitter.com/WibtwtRJ22 — Dragan Djilas (@DraganDjilas) 23 листопада 2018 р.

"Напад на Борко - це атака на будь-якого, хто мислить вільно і інакше, ніж нинішній уряд. Заклики Вучичата його ЗМІ до лінчування оголосили відкритий сезон [полювання] на всіх нас. Напад на Борко став прямим наслідком моторошної атмосфери, в якій ми всі змушені жити", - написав уTwitter колишній мер Белграда, один з лідерів сербської опозиції Драган Джилас.

В кінці листопада невідомі в масках побили Стефановича та двох його соратників бейсбольними битами і металевими прутами.

На наступний день побитий Стефанович показав закривавлену сорочку, в якій він був у момент нападу, і пообіцяв боротися за те, щоб Сербія не залишалася країною скривавлених сорочок і країною, в якій проливається кров інакомислячих.

Копирайт изображения Savez ZA Srbiju Image caption Борко Стефанович пообіцяв боротися за те, аби Сербія не була країною скривавлених сорочок

Через два дні після нападу на політика поліція заарештувала двох підозрюваних. Президент країни тут же заявив, що держава негайно відреагувала і виконала свою роботу.

"Союз за Сербію" - альянс з 30 різних опозиційних партій та організацій - засудив напад на своїх членів, заявивши, що воно стало наслідком агресивної політики президента країни Вучича, спрямованої проти його політичних опонентів.

Що вимагають демонстранти?

Під час протестів демонстранти скандують "Вучич - злодій!"", "Ні зраді!" і "Захистимо Конституцію!", а також вимагають подолати корупцію.

Опозиціонери стверджують, що Вучич встановив в Сербії автократичний режим, контролює роботу основних ЗМІ і забороняє їм давати трибуну опонентам влади. Сам президент ці звинувачення відкидає.

Масові акції протесту тепер проходять не тільки в Белграді, а й в інших великих містах Сербії.

"Нам потрібні чесні вибори. Нехай повернуть нам наше незалежне телебачення! Нам не потрібні брошури про успіхи уряду замість газет", - сказала ВВС одна з учасниць акції протесту в Белграді минулої суботи.

Присутні також вимагають розслідувати випадки нападу на незалежних журналістів, які почастішали останнім часом - наприклад, обставини нападу на журналіста Мілана Йовановича, який розслідував корупційні схеми та діяльність злочинних угруповань.

12 грудня невідомі обстріляли і підпалили будинок Йовановича в передмісті Белграда.

Що відповідає влада?

Президент Сербії Вучич каже, що готовий провести дострокові вибори.

За даними соцопитувань, що проводилися в жовтні, "Сербська прогресивна партія", яку очолює Вучич, користувалася підтримкою 53% населення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Сербії Вучич каже, що готовий до дострокових виборів і не буде "кланятися" опозиції

Альянс опозиційних партій, згідно з цим соцопитуванням, міг би розраховувати на підтримку 15%. Але такого альянсу, по суті, поки немає. Єдине, в чому згодні представники різних опозиційних груп - це необхідність відставки Вучича.

При цьому опозиція попередила, що буде бойкотувати дострокові вибори, якщо Вучич оголосить про їх проведення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Опозиційна коаліція в Сербії дуже строката, і опозиціонери погоджуються між собою повністю лише в необхідності відставки президента Вучича

У 1990-ті роки Олександр Вучич був прихильником націоналістичних ідей і членом "Сербської радикальної партії". Пізніше він залишив її лави та став виступати за євроінтеграцію.

Вучич був обраний президентом Сербії у 2017 році. Він виступає за вступ Сербії до Євросоюзу, але водночас підтримує тісні зв'язки з Росією і Китаєм.

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