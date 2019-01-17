Як Сербія готує пишний прийом Путіну на тлі масових протестів

Копирайт изображения EPA Image caption Участь у візиті до Сербії беруть кілька російських міністрів, керівники Росатома та Роскосмоса

Президент Росії Володимир Путін у четвер приїде в Белград на чолі масштабної делегації. Його мета - закріпити співпрацю з країною, яка прагне приєднатися до ЄС.

Напередодні свого візиту до Белграда Путін звинуватив деякі західні країни в дестабілізації Балкан.

У сербській столиці запроваджені надзвичайні заходи безпеки. Літаки МіГ супроводжуватимуть літак президента Росії, на вулицях розгорнуть загони з 7000 поліцейських.

Жителів просять не виходити на балкони, коли Путін проїжджатиме центральними вулицями Белграда.

Візит відбувається на тлі масштабних протестів опозиції проти президента Александра Вучича та його партії, що тривають вже шість тижнів. Демонстранти звинувачують президента в тому, що він утискає свободу ЗМІ і атакує опозицію.

Попри заходи безпеки, тисячі симпатиків Росії планують привітати російського лідера під час його візиту до церкви Святого Сави, найбільшої православної церкви в Сербії.

Зараз Сербія намагається вступити в ЄС, але водночас залишається тісним союзником Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вже шість тижнів в Сербії тривають масові протести - з вимогою відставки президента Александра Вучича, розслідування нападів на опозиціонерів та журналістів

До чого прагнуть Сербія та Росія

Гі Делоні, кореспондент BBC на Балканах

Це питання просто не залишиться без уваги: якщо Сербія настільки рішуче хоче вступити до Європейського Союзу, то чому вона так промовисто демонструє свою дружбу з Росією?

Намагання грати на зв'язках з Москвою - це апеляція до консервативно-націоналістичного ядра підтримки президента Вучича та його Прогресивної партії. Вона підкреслює слов'янський, православний характер країни, навіть в умовах спроб інтеграції до західних організацій.

Це також допомагає президенту Вучичу стверджувати, що політика, що наближає Сербію до членства в ЄС - наприклад, нормалізація відносин з Косово - не нав'язується Брюсселем, а є раціональним вибором для поліпшення життя людей країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очікується, що сербський лідер отримає російську нагороду від Володимира Путіна за розширення співпраці

В дипломатичному сенсі, пишний прийом президента Росії - це нагадування ЄС не вважати сербську лояльність безумовною і дотримуватися цілей вступу країни до ЄС в 2025 році.

Тим часом, Володимир Путін, безсумнівно, буде насолоджуватися дискомфортом західних дипломатів, які спостерігатимуть за кандидатом на вступ до ЄС, що стелить червону доріжку російському лідеру.

Що сказав Путін?

Путін звинуватив "США та деякі інші західні країни" в намаганні зберегти домінування на Балканах шляхом приєднання Чорногорії до НАТО, що вже відбулося, а також через спроби залучити до альянсу Македонію.

Президент Росії перед візитом дав два інтерв'ю, в яких підкреслив століття зв'язків з Сербію і повідомив про підписання 21 угоди, зокрема щодо оборони та енергії.

Президент Вучич зацікавлений в отриманні російського газу, який він хоче купувати через газопровід "Турецький потік".

Водночас Путін пообіцяв продовжувати військове та технічне співробітництво з Сербію та розкритикував політику ЄС щодо Косово.

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