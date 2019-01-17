Домашній крокодил вбив жінку в Індонезії
Крокодил вбив жінку, яка впала у його вольєр, на індонезійському острові Сулавесі.
Повідомляють, що 44-річна Дезі Туво працювала на перлинній фермі та вирішила погодувати крокодила, якого там незаконно там утримували.
700-кілограмовий крокодил на ім'я Меррі відкусив її руку і більшу частину живота.
Поки місцева влада розшукує власника рептилії, її перевезли у заповідник.
Дезі Туво працювала головою лабораторії на перловій фермі і годувала Мері 10 січня, коли впала у його вольєр.
Колеги знайшли її тіло наступного ранку.
Хендрікс Рунденган з Агентства з охорони природних ресурсів Північного Сулавесі повідомив BBC Indonesian, що у минулому чиновники кілька разів намагалися відвідати об'єкт, щоб забрати крокодила, проте їх не пустили всередину.
"Ми приходили сюди кілька разів, але решітки завжди були закритими", - сказав він в інтерв'ю в середу.
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За даними AFP, влада вважає, що частини тіла пані Туво все ще можуть перебувати всередині 4,4-метрового крокодила.
Поліція тепер намагається виявити місцеперебування громадянина Японії, який володіє і фермою, і крокодилом.
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