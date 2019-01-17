Олександр Шевченко йде в президенти від УКРОПу. Що про нього відомо
Партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" висунула кандидатом в президенти депутата Олександра Шевченка. Так партія вирішила на з'їзді у четвер.
Політик вже подав документи до Центральної виборчої комісії для офіційної реєстрації кандидатом.
Пан Шевченко у кінці 2018 року переміг у внутрішньопартійних праймеріз.
47-річний Олександр Шевченко народився в Коломиї Івано-Франківської області, за освітою - радіоінженер.
Працював монтажником радіоапаратури на деревообробному заводі, менеджером із торгівлі у компанії "Аускопрут", директором компаній "Кварта" та "Скорзонера".
Остання компанія володіє гірськолижним курортом "Буковель", концесією на аеропорт Івано-Франківська і входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Депутат
У червні 2014 року в результаті проміжних виборів в окрузі №83 Івано-Франківської області пан Шевченко став депутатом Верховної Ради як самовисуванець.
Тоді ж він полишив посаду директора компанії "Скорзонера".
У тому ж окрузі він переміг восени 2014 року вже від "Блоку Петра Порошенка", хоча й не був членом партії.
Від осені пан Шевченко вийшов зі складу фракції БПП і став членом політради партії "УКРОП".
Шевченко має цивільну дружину та шістьох дітей.
Майно і позики
Згідно з декларацією за 2017 рік, Шевченко орендує будинок площею 193 кв м у Буковелі, два офіси в Івано-Франківську та офіс у Києві площею 318 кв м.
Цивільна дружина пана Шевченка Тетяна володіє трьома земельними ділянками в Івано-Франківській області, квартирою площею 672 кв м в обласному центрі, нежитловою будівлею у Буковелі.
Тетяна Шевченко також орендує квартиру площею 324 кв м у Козині (Київська область).
Олександр Шевченко задекларував п'ять дорогих наручних годинників, а його цивільна дружина - годинник і ювелірний виріб.
Пан Шевченко орендує у "Буковеля" автомобіль Toyota Sequoia (2008 року випуску).
Дружина задекларувала ТзОВ "Галичина-Цукор".
Депутат задекларував 251 тисячу гривень зарплати та отримав позики: від дружини у 689 тисяч гривень, від бізнесмена Романа Родзоняка - 189 тисяч гривень.
Пан Родзоняк володіє готельно-ресторанним комплексом в Івано-Франківській області. Самі він змінив Шевченка на посаді директора компанії "Скорзонера".
Тетяна Шевченко задекларувала майже 73 тисячі гривень зарплати, а також 5 мільйонів гривень доходів від підприємницької діяльності.
Вона також отримала позику від пана Родзоняка у майже 973 тисячі гривень, та від Романа Демка - 650 тисяч гривень.
У 2016 році дружина Шевченка позичила у пана Родзоняка понад 3,1 мільйона гривень, а у 2015 році - близько 5,5 мільйона гривень, сам Олександр Шевченко тоді позичив 2,6 мільйона гривень.
За три роки подружжя позичило у директора "Скорзонери" - 12 мільйонів гривень.
Депутат задекларував готівку в сумі 155 тисяч доларів, у банках він має 315 тисяч гривень.
Дружина ж тримає готівкою 4,9 мільйона гривень, а у банку - майже 63 тисячі гривень.
Також пан Шевченко оплачує навчання у Швейцарії вартістю понад мільйон гривень.
У 2017 році він повернув дві позики в сумі 878 тисяч гривень, оплатив оренду офісу майже за 80 тисяч гривень.
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