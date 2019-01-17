Олександр Шевченко йде в президенти від УКРОПу. Що про нього відомо

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Партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" висунула кандидатом в президенти депутата Олександра Шевченка. Так партія вирішила на з'їзді у четвер.

Політик вже подав документи до Центральної виборчої комісії для офіційної реєстрації кандидатом.

Пан Шевченко у кінці 2018 року переміг у внутрішньопартійних праймеріз.

47-річний Олександр Шевченко народився в Коломиї Івано-Франківської області, за освітою - радіоінженер.

Працював монтажником радіоапаратури на деревообробному заводі, менеджером із торгівлі у компанії "Аускопрут", директором компаній "Кварта" та "Скорзонера".

Остання компанія володіє гірськолижним курортом "Буковель", концесією на аеропорт Івано-Франківська і входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Депутат

У червні 2014 року в результаті проміжних виборів в окрузі №83 Івано-Франківської області пан Шевченко став депутатом Верховної Ради як самовисуванець.

Тоді ж він полишив посаду директора компанії "Скорзонера".

Копирайт изображения UNIAN Image caption У грудні 2018 року Олександ Шевченко переміг на праймеріз партії "Укроп"

У тому ж окрузі він переміг восени 2014 року вже від "Блоку Петра Порошенка", хоча й не був членом партії.

Від осені пан Шевченко вийшов зі складу фракції БПП і став членом політради партії "УКРОП".

Шевченко має цивільну дружину та шістьох дітей.

Майно і позики

Згідно з декларацією за 2017 рік, Шевченко орендує будинок площею 193 кв м у Буковелі, два офіси в Івано-Франківську та офіс у Києві площею 318 кв м.

Цивільна дружина пана Шевченка Тетяна володіє трьома земельними ділянками в Івано-Франківській області, квартирою площею 672 кв м в обласному центрі, нежитловою будівлею у Буковелі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Гірськолижний курорт "Буковель" належить компанії "Скорзонера", директором якої був пан Шевченко

Тетяна Шевченко також орендує квартиру площею 324 кв м у Козині (Київська область).

Олександр Шевченко задекларував п'ять дорогих наручних годинників, а його цивільна дружина - годинник і ювелірний виріб.

Пан Шевченко орендує у "Буковеля" автомобіль Toyota Sequoia (2008 року випуску).

Дружина задекларувала ТзОВ "Галичина-Цукор".

Депутат задекларував 251 тисячу гривень зарплати та отримав позики: від дружини у 689 тисяч гривень, від бізнесмена Романа Родзоняка - 189 тисяч гривень.

Пан Родзоняк володіє готельно-ресторанним комплексом в Івано-Франківській області. Самі він змінив Шевченка на посаді директора компанії "Скорзонера".

Тетяна Шевченко задекларувала майже 73 тисячі гривень зарплати, а також 5 мільйонів гривень доходів від підприємницької діяльності.

Вона також отримала позику від пана Родзоняка у майже 973 тисячі гривень, та від Романа Демка - 650 тисяч гривень.

У 2016 році дружина Шевченка позичила у пана Родзоняка понад 3,1 мільйона гривень, а у 2015 році - близько 5,5 мільйона гривень, сам Олександр Шевченко тоді позичив 2,6 мільйона гривень.

За три роки подружжя позичило у директора "Скорзонери" - 12 мільйонів гривень.

Депутат задекларував готівку в сумі 155 тисяч доларів, у банках він має 315 тисяч гривень.

Дружина ж тримає готівкою 4,9 мільйона гривень, а у банку - майже 63 тисячі гривень.

Також пан Шевченко оплачує навчання у Швейцарії вартістю понад мільйон гривень.

У 2017 році він повернув дві позики в сумі 878 тисяч гривень, оплатив оренду офісу майже за 80 тисяч гривень.

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