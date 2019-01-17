Facebook взявся за російські фейки

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Facebook заявили, що одна з компаній, яку вони закрили, має зв'язки з співробітниками російського інформаційного агентства "Спутник"

Facebook видалив 500 сторінок та аккаунтів, з яких, як вважають, розповсюджували фейки на аудиторію в Україні, а також Центральній та Східній Європі.

Таким чином Facebook припинив намагання двох окремих груп "маніпулювати людьми", йдеться в офіційній заяві.

Сторінки мали більше 900,000 підписників і загалом витратили понад $160,000 на рекламу.

Facebook заявив, що рахунки були вільно пов'язані з російськими державними групами, про які відомо, що вони просувають фальшиві новини.

Тролячі ферми

Закриття торкнулися двох окремих компаній, які "були залучені до скоординованої нещирої поведінки".

Найбільша група сторінок і облікових записів була розміщена в Росії, але їхній оманливий зміст переважно орієнтувався на більшість країн та регіонів Східної Європи.

Організації, які вели ці мережі сторінок, виступали як незалежні джерела новин і регулярно видавали інформацію на різні теми, серед яких була погода, подорожі, спорт, економіка та політика.

Крім загальних тем, ці сторінки також регулярно писали про протестні рухи, антикорупційні зусилля та роздмурхували настрої проти НАТО.

Детективна робота, яку провів Facebook, а також допомога поліції та інших технологічних груп, виявила, що багато людей, що стоять за цими сторінками, працювали в російському інформаційному агентстві "Спутник".

Копирайт изображения AFP Image caption На сторінках, видалених на Facebook, були посилання на групу, звинувачену у втручанні в президентські вибори у США 2016 року

Контент для України

Інша група видалених облікових сторінок також була розміщена в Росії, але націлювала майже весь свій вміст на Україну.

У Facebook повідомили, що також видалили 107 сторінок, груп та облікових записів Facebook, а також 41 акаунта в Instagram, які координувалися з Росії та були помічені у "нещирій поведінці". Люди, які керували цими фальшивими сторінками, видавали себе за українців, та обмінювались місцевими українськими новинами на різні теми, такі як погода, протести, НАТО і стан здоров'я в школах.

Тип інформації, яку поширювали, а також використана тактика мала "спільні характеристики" з кампаніями, які проводило Російське агентство Інтернет-досліджень (IRA).

Уряд США описав IRA як "ферму тролів" і заявив, що вона має зв'язки з російським урядом. У лютому 2018 року США звинуватили 13 людей, які працювали в ІРА, у спробі вплинути на президентські вибори в 2016 року.

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"Ми видаляємо ці сторінки та облікові записи на основі їх поведінки, а не вмісту, який вони публікують", - сказав Натаніель Глейхер, керівник політики кібер-безпеки в Facebook.

"У вибраних випадках люди, які стоять за цією діяльністю, були пов'язані один з одним і використовували фальшиві сторінки, щоб вводити в оману стосовно власних облікових записів, і саме це стало основою для наших дій", - додав він.

Боротьба зі сторінками, які зловживають Facebook, була "постійним викликом", сказав пан Глейхер.

"Люди, які відповідальні за це, рішучі та добре фінансуються", - сказав він. "Ми постійно повинні покращуватися, щоб залишатися попереду".

Нові правила до виборів

Facebook також повідомив агенції новин Reuters, що компанія змінить свої правила щодо розміщення політичної реклами, аби запобігти втручанню у вибори в Україні, ЄС, Індії та Нігерії напередодні важливих голосувань, що мають відбутися протягом наступних місяців.

У Нігерії, починаючи із середи, передвиборчу рекламу дозволять розміщувати лише рекламодавцям, які розташовані в країні.

Такі самі правила набудуть чинності в Україні у лютому. Президентські вибори мають відбутися в Нігерії 16 лютого, в Україні вибори заплановані на 31 березня.

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