В якому віці краще втратити цноту?

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Значна кількість молодих людей, що почали статеве життя, потім шкодують, що зробили це занадто рано. Про це говорять результати опитування про сексуальну поведінку, проведеного серед британців.

Більше третини жінок і чверть чоловіків віком від 17 до 24 років визнають, що почали статеве життя "не тоді, коли треба".

У Британії згода на секс має юридичну чинність з 16 років.

Утім, як показує останнє Національне опитування про сексуальні уподобання та звички (Natsal), у такому віці багато хто ще не готовий до сексу.

Опитування Natsal проводиться кожного десятиліття і детально змальовує картину сексуальної поведінки британців. З нього черпають матеріал для багатьох вужчих досліджень.

Науковці з Лондонської школи гігієни розглянули відповіді близько трьох тисяч молодих людей, які пройшли опитування у 2010-2012 роках, і опублікували свої знахідки у медичному журналі BMJ Sexual & Reproductive Health.

Знахідки

Як виявилось, близько 40% молодих жінок і 26% молодих чоловіків вважають, що набули свій перший сексуальний досвід "не тоді, коли треба".

На прохання уточнити, що мається на увазі, більшість респондентів відповіли, що їм не варто було втрачати цноту так рано. Одиниці вважають навпаки - що варто було зробити це раніше.

Більшість респондентів вперше вступили в сексуальні стосунки до того, як їм виповнилось 18 років, половина з них - до 17 років. Близько третини мали секс ще до 16.

Рівнозначне бажання

Дослідники звернули увагу на такий фактор, як сексуальна компетенція, або готовність: здатність особи ухвалити логічне й поінформоване рішення про те, чи вступати у свої перші сексуальні стосунки. Наприклад, для цього треба бути достатньо тверезим і не перебувати під тиском однолітків.

Близько половини молодих жінок і 40% молодих чоловіків, які пройшли опитування, не мали такої компетенції.

Майже кожна п'ята жінка і кожний десятий чоловік повідомили, що на час свого першого сексуального контакту вони з партнером "не мали рівнозначного бажання". Інакше кажучи, вони відчували ту чи іншу міру примусу до статевого акту.

Авторка опитування Natsal професор Кей Веллінгз вважає, що вік офіційної згоди - не показник того, чи готова людина до сексуальних стосунків: "Всі молоді люди різні - хтось може бути готовий у 15, а хтось не готовий і у 18".

Учасниця дослідницької групи д-р Мелісса Палмер додає: "Наші знахідки, схоже, підтримують уявлення про те, що дівчата частіше, ніж хлопці, відчувають тиск з боку партнерів, коли йдеться про перший секс".

"Хоча ми знайшли й дещо позитивне - наприклад, близько 90% нинішньої молоді під час першого сексуального контакту використовують надійний метод контрацепції, - необхідно докласти більше зусиль, щоб подбати про всебічне благо молоді, яка розпочинає сексуальне життя".

На думку пані Палмер, шкільні уроки сексуальної просвіти мають озброювати молодих людей навичками ефективних перемовин, щоби ті могли домовитися про безпечний і бажаний сексуальний досвід.

Коли ж найкращий час для першого сексу?

Якщо ви міркуєте, чи не час розпочати сексуальне життя, спитайте себе:

Чи мені цього хочеться?

Чи здається мені, що так буде правильно?

Чи люблю я свого партнера?

Чи він (вона) любить мене так само сильно?

Чи поговорили ми про те, що використаємо презерватив, аби запобігти ВІЛ? Чи досягли згоди?

Чи маємо ми необхідні засоби запобігання вагітності?

Чи відчуваю я свободу сказати "ні" у будь-який момент часу, якщо передумаю? Чи маю певність, що ми обоє нормально сприймемо таку відмову?

Якщо ви відповіли "так" на усі ці питання, можливо, ваш час справді настав. І навпаки, вам краще почекати, якщо ви дасте ствердну відповідь бодай на одне з наступних питань:

Чи на мене хтось тисне - наприклад, мій партнер або друзі?

Чи здається мені, що потім я можу пошкодувати?

Чи прагну я сексуальних стосунків лише для того, щоби вразити друзів або "не відставати" від них?

Чи прагну я сексуальних стосунків лише для того, щоби втримати партнера?

Джерело: NHS Choices

Підсумовує Ізабель Інман з доброчинної організації Brook, що опікується проблемами сексуального здоров'я: "Ми твердо переконані, що маємо забезпечувати молодим людям просвіту в питаннях сексу і стосунків - починати її рано й продовжувати відповідно до їхнього віку й рівня обізнаності. Сподіваємося, що це стане можливим із запровадженням у школах відповідного обов'язкового курсу".

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