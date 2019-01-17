Немов у "Скаженому Максі". Каїр накрила піщана буря
Столицю Єгипту накрила піщана буря, що змусила багатьох місцевих жителів шукати укриття в будівлях.
Влада міста повідомила, що буря на деякий час уповільнила роботу аеропорту і призвела до затримки рейсів.
Міністр охорони здоров'я Єгипту застеріг людей, що страждають від респіраторних захворювань, від виходу на вулицю, і порадив їм лишитися вдома.
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Проте, попри негоду, на вулицях Каїра можна було зустріти чимало людей: частина з них були одягнені в медицинські маски, інші ховалися від піску й пилу, приховуючи обличчя за куртками.
Каїрські автомобілісти жаліються на погану видимість.
Свідки кажуть, що колір неба змінився на помаранчевий, а саме місто виглядає так, ніби на нього наклали фотофільтр.
Інтернет-користувачі активно діляться знімками вулиць Каїра у соцмережах:
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