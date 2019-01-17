Немов у "Скаженому Максі". Каїр накрила піщана буря

  • 17 січня 2019
Піщана буря в Каїрі Копирайт изображения Reuters

Столицю Єгипту накрила піщана буря, що змусила багатьох місцевих жителів шукати укриття в будівлях.

Влада міста повідомила, що буря на деякий час уповільнила роботу аеропорту і призвела до затримки рейсів.

Міністр охорони здоров'я Єгипту застеріг людей, що страждають від респіраторних захворювань, від виходу на вулицю, і порадив їм лишитися вдома.

Проте, попри негоду, на вулицях Каїра можна було зустріти чимало людей: частина з них були одягнені в медицинські маски, інші ховалися від піску й пилу, приховуючи обличчя за куртками.

Каїрські автомобілісти жаліються на погану видимість.

Свідки кажуть, що колір неба змінився на помаранчевий, а саме місто виглядає так, ніби на нього наклали фотофільтр.

Копирайт изображения Reuters
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Копирайт изображения Reuters
Копирайт изображения EPA

Інтернет-користувачі активно діляться знімками вулиць Каїра у соцмережах:

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