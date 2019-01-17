Немов у "Скаженому Максі". Каїр накрила піщана буря

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Столицю Єгипту накрила піщана буря, що змусила багатьох місцевих жителів шукати укриття в будівлях.

Влада міста повідомила, що буря на деякий час уповільнила роботу аеропорту і призвела до затримки рейсів.

Міністр охорони здоров'я Єгипту застеріг людей, що страждають від респіраторних захворювань, від виходу на вулицю, і порадив їм лишитися вдома.

Проте, попри негоду, на вулицях Каїра можна було зустріти чимало людей: частина з них були одягнені в медицинські маски, інші ховалися від піску й пилу, приховуючи обличчя за куртками.

Каїрські автомобілісти жаліються на погану видимість.

Свідки кажуть, що колір неба змінився на помаранчевий, а саме місто виглядає так, ніби на нього наклали фотофільтр.

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Інтернет-користувачі активно діляться знімками вулиць Каїра у соцмережах:

Пропустити Twitter допис , автор: @MadaMasr In images: Cairo engulfed in a dust storm on Wednesday. Outside the capital, the storm has spread to Egypt's Mediterranean coast, the Delta and the north of Upper Egypt, which have experienced heavy showers and strong winds. pic.twitter.com/ZDTkUCNvc3 — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) 16 січня 2019 р.

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