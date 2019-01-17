Напад на готель в Найробі: 21 загиблий, 9 людей арештовано

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За останньою інформацією, внаслідок нападу на готель в Найробі загинула 21 людина. Місцева поліція арештувала 9 підозрюваних, причетних до злочину.

Усі п'ятеро бойовиків, що у вівторок напали на готель DusitD2, ліквідовані. Наразі правоохоронці зайняті тим, що виявляють людей, причетних до організації атаки.

Відповідальність на себе взяло сомалійське екстремістське угруповання "Аш-Шабаб".

Представники організації "Червоний хрест" кажуть, що всі, кого вважали зниклими безвісти, знайдені.

Що відомо про нападників?

Кенійські ЗМІ повідомляють, що поліція арештувала дружину одного з ймовірних нападників.

Правоохоронці кажуть, що його вдалося ідентифікувати за автомобілем, який він залишив на парковці поблизу готелю.

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Сусіди розповіли виданню The Standard, що пара переїхала до будинку у жовтні минулого року. Чоловік і жінка, кажуть вони, були достатньо закритими у спілкуванні, а напередодні нападу виставили будинок на продаж. У розмовах вони пояснювали, що цього тижня планують виїхати з Найробі.

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У заяві угруповання "Аш-Шабаб" сказано, що напад - це відповідь на рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

На це вже відповіли у Білому домі: "Цей безглуздий акт - яскраве нагадування про те, чому Сполучені Штати продовжують демонструвати рішучість у боротьбі з ісламістським тероризмом".

Жертви нападу - хто вони?

Відомо, що один із загиблих внаслідок нападу - громадянин США Джейсон Спіндлер. Його брат у Twitter розповів, що у 2001 році Джейсону вдалося вижити під час терактів 11 вересня в Нью-Йорку.

Сара Спіндлер, мама загиблого, каже, що її син працював у Кенії, намагаючись внести позитивні зміни у життя країн третього світу.

Серед загиблих також є британець Люк Поттер, який окрім британського мав громадянство ПАР. Ще один громадянин Великої Британії отримав поранення, підтвердили у МЗС країни.

Копирайт изображения AFP Image caption Церемонія поховання загиблих у Найробі

Як розгортався напад?

Напад почався у вівторок, 15 січня, близько 15:00 за місцевим часом. Кілька бойовиків на автомобілі під'їхали до готелю, обстріляли охорону і увірвалися на територію закладу.

Нападники також кидали вибухівку в автівки, що були припарковані перед входом до готелю.

На записах з камер спостереження видно принаймні чотирьох озброєних чоловіків, що заходять до готелю і відкривають вогонь. Є повідомлення, що за кілька днів до нападу їх бачили на території готельного комплексу.

О 23:00 з'явилися повідомлення про те, що усі приміщення будівлі перебувають під контролем поліції. Проте навіть через годину після з будівлі доносилися звуки пострілів і вибухів.

Копирайт изображения EPA Image caption Значна кількість людей кілька годин ховалися у приміщеннях будівлі, поки поліція займалася ліквідацією нападників

Хто такі"Аш-Шабаб"?

"Джамаат Аш-Шабааб" - це сомалійське ісламістське угруповання, що воює проти уряду Сомалі, але також здійснює напади по всій Східній Африці.

Протягом кількох останніх років в Кенії сталася низка терористичних атак, особливо в районах, близьких до кордону з Сомалі та в столиці країни.

У вересні 2013 року бойовики "Джамаат Аш-Шабааб" увійшли до торгового центру Westgate в Найробі та почали розстрілювати покупців. Під час 80-годинної облоги загинуло 67 людей.

Через два роки угруповання вчинило свій найкривавіший напад у Кенії, застреливши майже 150 людей в університеті Гарісса.

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