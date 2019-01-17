Принц Філіп потрапив в автомобільну аварію

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Принц Філіп, герцог Единбурзький, який є чоловіком королеви Великої Британії, потрапив в автомобільну аварію, повідомили в Букінгемському палаці.

Інцидент стався неподалік від королівського маєтку в селищі Сандрінгем у графстві Норфолк. Ушкоджень 97-річний принц Філіп не отримав, йдеться у повідомленні.

Букінгемський палац повідомив, що аварія трапилася за участі ще одного автомобіля. На місці ДТП працює поліція.

Герцог їхав на автомобілі Range Rover і виїжджав на дорогу A149, коли й трапилася аварія.

За словами очевидців, автівка, на якій їхав Філіп, перевернулася.

Свідки аварії допомогли герцогу вибратися з машини. За їхніми словами, він був притомний, але "дуже шокований" через те, що сталося.

Королівський кореспондент BBC Ніколас Вітчелл додав, що двоє людей, які перебували в іншій автівці, отримали медичну допомогу через невеликі ушкодження, як повідомила місцева поліція.

Герцог повернувся до Сандрінгема, де його оглянули лікарі. Вони підтвердили, що принц Філіп лишився неушкодженим.

Королева Єлизавета і принц Філіп перебувають у Сандрінгемі з кінця грудня минулого року.

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Герцог Единбурзький не приєднався до королівської родини під час різдвяної церковної служби: він не бере участь у публічних заходах з серпня 2017 року.

Рішення про відхід від публічного життя Філіп прийняв після того, як протягом кількох десятиліть підтримував королеву і відвідував різноманітні заходи - від офіційних до благодійних.

Навесні минулого року Філіп переніс операцію з заміни кульшового суглоба.

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