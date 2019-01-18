У Колумбії підірвали автомобіль: десятки загиблих

Копирайт изображения EPA Image caption Внаслідок вибуху загинули щонайменше 20 людей

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок вибуху замінованого автомобіля в колумбійській столиці Богота.

Ще кілька десятків людей поранені.

Водій автомобіля, 57-річний чоловік, також загинув. Жодне з політичних чи радикальних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Президент Колумбії Іван Дуке назвав злочин "божевільним терористичним актом" і оголосив три дні національної жалоби.

Що ми знаємо про вибух?

Сірий автомобіль Nissan Patrol заїхав на територію поліцейської академії General Santander, де проходила церемонія випуску курсантів.

Коли машину зупинили охоронці на контрольно-пропускному пункті, водій розігнав автомобіль і в'їхав у стіну, після чого автомобіль вибухнув.

Внаслідок вибуху повилітали вікна в сусідніх квартирах і будинках.

"[Це було] жахливо, жахливо, здавалося, що це кінець світу," - розповіла агентству AFP 62-річна Росальба Хіменес, яка в цей час відкривала свій магазин біля академії.

Принаймні 68 людей отримали поранення, але більшість з них вже виписали з лікарні, стверджують чиновники.

Одна із загиблих - еквадорська жінка, повідомив президент Еквадору Ленін Морено.

Копирайт изображения AFP Image caption В Боготі через теракт посилені заходи безпеки

Автомобіль перевозив 80 кг потужної вибухівки - пентоліту, яку раніше використовували повстанські угруповання Колумбії, заявив генеральний прокурор Колумбії Нестор Умберто Мартінес.

Він заявив, що водій автомобіля, який загинув під час вибуху - 57-річний Хосе Алдемар Рохас Родрігес.

Підозрюваний не мав судимостей і жив у північному департаменті Колумбії Бояка, де ще існує повстанська група Національна армія визволення (ELN), повідомляє колумбійська газета El Tiempo.

Але кореспонденти говорять, що поки що немає жодних ознак того, що ELN стояла за вибухом або що водій мав якісь зв'язки з цією лівою групою.

Страх повертається до Боготи

Боріс Міранда, кореспондент BBC Mundo в Колумбії

Вибух автомобіля з вибухівкою такої потужності - це те, чого тривалий час не було в Боготі.

Занепокоєння викликає те, що це сталося в поліцейській академії, установі, яка зазнала численних нападів під час війни з наркокартелями та збройного конфлікту з повстанцями Революційних збройних сил Колумбії (FARC) та Національної армії визволення.

Колумбійська влада і лідери засудили "теракт" і сказали, що побоюються "повернення бомб".

Слід зазначити, що в Колумбії за останні роки значно скоротилася кількість терактів та вбивств, але те, що сталося сьогодні, показує, що знову з'явився привід для страху в колумбійців.

Якою була реакція?

Родичі курсантів, що навчаються в школі, зібралися перед воротами академії, щоб дізнатися більше інформації.

Президент Іван Дуке, який був на заході країни, коли стався вибух, повернувся до столиці і відвідав місце теракту.

"Це напад на суспільство, - сказав він. - Колумбійці ніколи не поступалися тероризму, ми його завжди перемагали. Це не буде винятком".

Копирайт изображения EPA Image caption Родичі кадетів прибули до поліцейської академії

Влада тепер розслідує, хто був ініціаторами теракту.

Вибух засудили колумбійські політики, зокрема колишні президенти Хуан Мануель Сантос та Альваро Урібе.

Чи закінчилася громадянська війна в Колумбії?

Використання автомобілів з вибухівкою не було чимось незвичайним під час конфлікту між колумбійським урядом і лівими повстанцями з Революційних збройних сил Колумбії (FARC).

Але місцеві ЗМІ зазначають, що за останні дев'ять років таких терактів не було.

Повстанці FARC підписали мирну угоду з урядом у листопаді 2016 року, і група з того часу стала політичною партією з однойменною назвою. Лідер партії, Пастор Алапе, засудив атаку проти курсантів академії у Twitter.

Він назвав це "провокацією проти політичного виходу з конфлікту". Він також зазначив, що атака була використана, щоб зруйнувати шанси на мирну угоду між урядом і повстанцями ELN.

Мирні переговори між ELN та попереднім урядом президента Мануеля Сантоса зайшли в глухий кут, і новий президент Іван Дуке, обраний 2018 року, не відновлював переговорів.

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