Інтронізація Епіфанія: що це таке і як це відбудеться?

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Інтронізація предстоятеля автокефальної помісної православної церкви в Україні відбудеться 3 лютого. BBC News Україна розбиралася у деталях майбутньої церемонії.

Під час об'єднавчого собору 15 грудня предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. І саме він 6 січня отримав томос про автокефалію православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Інтронізація - це церемонія входження на престол та офіційний початок виконання обов'язків предстоятеля. Вона проходить у формі публічного богослужіння, під час якого новообраного предстоятеля зводять на кафедру. Церемонія відбудеться під час Божественної літургії у Соборі Святої Софії Київської.

Церемонія відбудеться на 40-й день народження Епіфанія.

Російська православна церква різко засуджує надання автокефалії українській церкві і ще 15 жовтня розірвала церковне спілкування з Вселенським патріархатом. А в УПЦ Московського патріархату дії Вселенського патріарха Варфоломія назвали "грубим порушенням наріжних принципів буття церкви".

Що таке інтронізація

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Деталі церемонії у розмові з BBC News Україна пояснив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви у США. Наприкінці серпня 2018 року його призначили екзархом Вселенського патріарха в Україні для підготовки автокефалії та створення помісної церкви. Наразі його місія екзарха в Україні вже завершилась.

"Інтронізація - це входження на престол, офіційний початок виконання обов'язків. Це все згідно зі слов'янською традицією. Владика Епіфаній вже отримав жезл від патріарха і є чинним митрополитом ПЦУ", - пояснив архієпископ.

Архієпископ Даниїл прогнозує, що на церемонії будуть гості з Константинополя та ієрархи з діаспори.

"Внутрішньо ПЦУ зробить своє власне офіційне формальне богослужіння, коли митрополит сяде на престол митрополичий, проголосить проповідь до людей. Це маленьке таке духовне святкування відбудеться. Коли відбудеться - це справа церкви України. Це буде молитовна та євхаристійна процедура, на яку з'їдуться гості", - розповів архієпископ.

Шлях Епіфанія

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6 січня у церкві святого Георгія у резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили томос про автокефалію української церкви.

Томос є патріаршою та синодальною грамотою про надання автокефалії (незалежності) православній церкві та визнання її рівною серед інших 14-ти помісних православних церков.

Цей документ видається один раз і є основою існування церкви.

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