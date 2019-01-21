Ізраїль завдав ударів по іранських об'єктах в Сирії

Копирайт изображения EPA Image caption Сирійські військові заявляють, що ізраїльські ракети були збиті сирійськими ППО поблизу Дамаска

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по позиціях "Аль-Кудс" - елітного підрозділу в складі іранського Корпусу вартових ісламської революції - на території Сирії.

Ізраїльські військові не надали ніяких подробиць операції, проте повідомляють про авіаудари поблизу столиці Сирії Дамаска рано вранці в понеділок.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що засоби протиповітряної оборони Сирії відбили "повітряну атаку Ізраїлю".

У неділю ЦАХАЛ заявила, що ізраїльська протиракетна оборона перехопила ракету над Голанськими висотами.

Що ми знаємо про операцію Ізраїлю?

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції в своєму "Твіттері" вранці в понеділок.

Пропустити Twitter допис , автор: @IDF We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory. — Israel Defense Forces (@IDF) 20 січня 2019 р.

Сирійське державне інформаційне агентство Сана з посиланням на військове джерело повідомило, що сирійська ППО збила більшість "ворожих ракет".

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, стверджує, що ізраїльські ракети були націлені на "околиці столиці Дамаска".

Свідки в Дамаску говорили про гучні вибухи.

Згодом Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що ізраїльські ракети знищили склади зброї і військові об'єкти, що належать Ірану і руху "Хезболла", який має підтримку Ірану, і що в результаті авіаудару є жертви.

Попередження Нетаньяху

Операція почалася після того, як Ізраїль заявив, що над північною частиною Голанських висот була випущена ракета, яку перехопила ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол".

Популярний ізраїльський гірськолижний курорт Хермон на Голанських висотах закрили.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив з попередженням в неділю під час свого візиту в Чад.

"У нас є чітка політика, спрямована на протидію іранській військовій присутності в Сирії, а також завдання збитків тому, хто намагається заподіяти нам шкоду", - сказав він.

Ізраїль рідко визнає, що проводить атаки по цілях всередині Сирії.

Але в травні 2018 року ізраїльські військові заявили, що ВПС Ізраїлю атакували майже всі військові об'єкти Ірану в Сирії під час найбільшого наступу з початку громадянської війни в Сирії в 2011 році.

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