Це вже сексизм, расизм і гомофобія - чи ще ні? Тест BBC

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Нобелівського лауреата Джеймса Вотсона позбавили почесних звань після того, як він пов'язав рівень інтелекту з расовим походженням.

Вчений заявив, що у сучасному світі пропагують ідею загальної рівності, але "люди, яким доводиться мати справу з темношкірими працівниками, знають, що це не так".

На Заході - особливо в США - склалася культура, в якій згадка чи навіть натяк на будь-які розбіжності між расами і статями загрожує негайним звинуваченням у ксенофобії. Багатьом політикам і громадським діячам такі заяви коштували кар'єри.

Але як відрізнити, що є расизмом чи сексизмом, а що ні? Які коментарі вартували робочого місця чи репутації, а які цілком допустимі?

Ми зібрали кілька скандальних заяв, авторів яких звинуватили у ксенофобії, й пропонуємо вам оцінити, наскільки образливою є кожна з них, а головне - вгадати, чи покарали за це.

Якщо людину покарали, то її слова, вочевидь, неприйнятні. Якщо покарання не було, то (за умовами нашого тесту) так говорити можна.