Нову роботу Бенксі продали за "понад 100 тисяч фунтів"

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Найновішу роботу Бенксі "Seasonʼs Greetings", яка напередодні Різдва з'явилася на гаражі у валійському місті Порт-Толбот, продали за шестизначну суму.

Власник гаража - місцевий житель на ім'я Ян Льюїс. Чоловік розповів, що той факт, що йому вдалося продати графіті Бенксі, став для нього великим полегшенням.

Протягом кількох тижнів подивитися на роботу вуличного художника до гаража прийшли понад 20 тисяч людей.

Роботу придбав Джон Брендлер, власник галереї Brandler Galleries. За його словами, робота обійшлась йому у "понад 100 тисяч фунтів стерлінгів".

Брендлер каже, що роботу Бенксі незабаром перенесуть в інше місце, але вона залишатиметься в Порт-Толботі принаймні протягом найближчих двох-трьох років.

Копирайт изображения Wales News Service Image caption Ян Льюїс (зліва) і Джон Брендлер

Це було умовою продавця, який наполягав на тому, аби графіті не вивозили з міста. За словами нового власника, Льюїс навіть відмовився від більш вигідних пропозицій - все для того, аби витвір Бенксі ще якийсь час змушував туристів приїжджати до Порт-Толбота.

"Думаю, більшість людей просто взяла б гроші, які їм пропонують, і втекла. Але він думав не лише про себе, це заслуговує на повагу", - каже Джон Брандлер.

55-річний Ян Льюїс каже, що виявив мурал на своєму гаражі за тиждень до Різдва, ця знахідка - одна з тих, "що змінюють життя".

"Думаю, місто закохалося в це граффіті, воно всім подобається, і було б шкода, якби його вивезли з міста".

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