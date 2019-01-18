Дональд Трамп і Кім Чен Ин знову зустрінуться в лютому

Копирайт изображения AFP Image caption Президенти США та КНДР вперше зустрілися на саміті в Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп проведе другий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, повідомив Білий дім.

Зустріч заплановано на кінець лютого.

Про це стало відомо після зустрічі Трампа із представником КНДР Кім Йон Чхолем, яка пройшла в Білому домі.

Очікувалося, що він мав доставити президенту США особистого листа від Кім Чен Ина.

Про зміст листа поки що нічого не відомо. Ймовірно, в ньому містилися пропозиції щодо проведення нового саміту, повідомляє кореспондент BBC Барбара Плетт Ашер.

За повідомленнями, саміт може відбутися у В'єтнамі, проте цю інформацію ще офіційно не підтверджено.

Білий дім зазначив у Twitter, що про місце переговорів повідомлять пізніше.

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що є певний прогрес у переговорах щодо ядерного роззброєння, але додала: "Сполучені Штати і надалі збережуть тиск та санкції щодо Північної Кореї".

Що змінилося після першого саміту?

На першому саміті двох лідерів у Сінгапурі, що відбувся у червні минулого року, не багато про що домовилися, тож його успіх виміряти важко.

Копирайт изображения AFP Image caption Перший саміт двох лідерів назвали історичним

Переговори між Вашингтоном і Пхеньяном щодо денуклеаризації півострова загальмували. Північна Корея не надала подробиць щодо свого ядерного арсеналу і баз, а американські санкції щодо країни досі залишаються в силі.

Тим не менш, Кім Чен Ин працює над покращенням свого іміджу в світі. Він поліпшив стосунки із Південною Кореєю та Китаєм, здійснивши візити до обох країн.

Про що домовилися Трамп і Кім Чен Ин на саміті в Сінгапурі?

Саміт став історичним хоча б через те, що взагалі відбувся. Але на папері все, чого вдалося досягти, - це досить розмита угода, в якій обидві країни погодилися працювати над ядерним роззброєнням.

Копирайт изображения Getty Images

Що саме має за цим стояти - чітко зрозуміло не було. В угоді не було жодних строків, деталей або механізмів цього процесу.

Якщо другий саміт відбудеться, від нього очікуватимуть більш конкретних результатів. Ані США, ані КНДР не зможуть назвати успіхом ще одну абстрактну угоду.

В якому стані ядерна програма КНДР?

Північна Корея не проводила випробувань ракет з часу саміту. Також в країні демонтували головний ядерний полігон і почали знесення будівлі та стенду для випробування ракетних двигунів.

Однак у листопаді Північна Корея провела випробування нової "високотехнологічної" тактичної зброї. Це було перше повідомлення про випробування озброєнь за рік. Утім, це не сприйняли як велику загрозу.

Досі залишається незрозумілим який саме ядерний арсенал є у Північної Кореї.

У звіті, що з'явився після минулорічного саміту, повідомлялося про мережу військових баз КНДР.

Однак це не є порушенням сінгапурської угоди, оскільки Північна Корея не обіцяла припинити розробку озброєнь або закрити свої бази.

Чи відбудеться другий саміт?

Він має відбутися. Обидві сторони дали зрозуміти, що хочуть цього.

Доля попереднього саміту змінювалася кілька разів: його скасовували, а потім знову планували.

Не виключено, що дещо схоже може статися і цього разу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.