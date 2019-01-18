Населення України за рік скоротилося на 200 тисяч

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Населення в Україні у 2018 році скоротилося на 200 тисяч людей, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

На 1 грудня 2018 року загальна кількість населення становила 42 177 579.

Цей показник на 208 тисяч нижчий, ніж за рік до цього.

У Держстаті зауважують, що в Україні зберігаються проблеми з природним приростом населення: кількість померлих продовжує суттєво перевищувати кількість новонароджених.

Наразі це співвідношення складає 100 померлих на 58 новонароджених.

За період з січня по листопад 2018 року в Україні народилися 312,6 тисяч осіб проти 336,5 тисяч у 2017 році.

Померли у 2018 році 535,1 тисяч осіб. У 2017 цей показник був 525,8 тисяч.

У Держстаті наголошують, що дані щодо окремих демографічних показників можуть не враховувати тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, а також Крим і місто Севастополь.

Десять років тому, у січні 2009 року, Держстат повідомляв, що населення України складає понад 46 мільйонів людей.

Послідовне падіння населення України спостерігається з позначки у понад 52 мільйони осіб, зафіксованих у 1992 році.

Світова тенденція

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В листопаді минулого року західні вчені оприлюднили результати дослідження, в якому йдеться про те, що падіння народжуваності призвело до малої кількості дітей в майже половині країн світу.

Серед них - більшість країн Європи, США, Південна Корея і Австралія. Тобто в цих країнах, кажуть дослідники, недостатньо дітей, щоб підтримувати кількість населення на одному рівні.

Дослідження враховувало тенденції народжуванності в кожній країні світу в період 1950 по 2017 рік.

Так, у 1950 році жінки народжували за своє життя в середньому 4,7 дітей. До 2017 року цей показник загалом знизився вдвічі - до 2,4 дітей на одну жінку.

Варто зазначити, що коливання показника народжуваності від країни до країни величезні. Приміром, в Нігері він становить 7,1 дітей на жінку, в той час, як на острові Кіпр жінки мають в середньому лише одну дитину.

У більшості країн Західної Європи показник народжуваності складає 1,7.

За словами дослідників, населення країни починає скорочуватись, щойно рівень народжуваності падає нжче позначки в 2,1.

В Україні у 2016 році показник народжуваності становив 1,5 дітей на одну жінку.

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