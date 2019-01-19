Водохреще: від Йордана до Ефіопії

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19 січня частина православних християн, а також греко-католики святкують Хрещення Господнє, яке в деяких церквах також співпадає із Богоявленням.

В Україні це сято називають Водохреще, або ж Йордана. Водохреще завершує цикл Різдвяних свят.

Image caption Отак зустрічали схід сонця на Дніпрі в київському районі Оболонь. Фото Владислава Мусієнка

Вважається, що на Йордана вода набуває цілющих властивостей.

Проте у Державній службі з надзвичайних ситуацій радять занурюватися у воду у спеціально облаштованих місцях. Там також застерігають: "у жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно".

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Рятувальники ДСНС радять занурюватися у воду поступово і в спеціально облаштованих місцях

У західній традиції це свято називають Епіфанією на честь події під час хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, коли Христос, згідно із Євангеліями, об'явив себе людям як Месію і Спасителя.

На самій річці Йордан у цей день вірні також занурюються у воду і проводять обряд хрещення.

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Деякі православні християни святкують Хрещення за Грегоріанським календарем. Відтак, 6 січня, коли у Стамбулі предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили томос про автокефалію української церкви, місцеві християни святкували Епіфанію або Богоявлення, пірнаючи у затоку Золотий ріг.

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В Ефіопії християни називають це свято "Тімкат", що в перекладі означає "Хрещення".

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70% населення Ефіопії - християни. Свято Тімкат триває три дні, впродовж яких вірні вдягаються у біле, відвідують церкву, моляться, співають і танцюють.

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У Єгипті хритияни-копти святкують Богоявлення 7 січня. Коптська православна церква складається з 400 громад, більшість із яких - у Єгипті.

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Під час обряду хрещення вірних цієї церкви на зап'ястку правиці хрещеного роблять татуювання у вигляді хреста, що символізує готовність прийняти мучеництво за віру.

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У столиці Сербії Белграді на Водохреще влаштовують заплив на річці.

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У Росії починають пірнати в ополонку ще вдосвіта 19 січня.

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А так святкують Водохреще у анексованому Росією Криму:

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