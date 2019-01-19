Аваков: агітаційна продукція деяких кандидатів в президенти є незаконною

Копирайт изображения УНІАН Image caption Арсен Аваков заявив, що в Україні масово розміщують агітаційну продукцію кандидатів, яка порушує законодавство

Агітаційна продукція деяких кандидатів в президенти України не оплачена з рахунків їхніх виборчих фондів, а тому є незаконною. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Ми отримали множинні звернення, які зараз перевіряються поліцією і НАЗК, про розміщення агітаційних матеріалів на білбордах і розповсюдження друкованої продукції, оплачених не з рахунків виборчого фонду зареєстрованого кандидата", - повідомив чиновник.

Голова МВС нагадав, що вся передвиборна агітація кандидата має бути оплачена зі спеціального рахунку виборчого фонду та супроводжуватися інформацією про тираж, фірму-виробника та прізвище відповідального за випуск.

"Якщо ці умови порушені - така агітаційна продукція має бути прибрана, а порушники покарані відповідно до закону", - повідомив Арсен Аваков.

За його словами, спеціальні рахунки виборчих фондів станом на 18 січня відкрили лише двоє з 10 зареєстрованих кандидатів в президенти України - Андрій Садовий та Ігор Шевченко, натомість на вулицях українських міст та в пресі присутня передвиборча агітація багатьох інших кандидатів та навіть політиків, які ще не зареєстровані кандидатами.

"Це - грубе порушення закону... найближчим часом будуть винесені санкції", - наголосив міністр.

Він додав, що поліція реєструє факти можливих порушень виборчого процесу на користь політиків, які не мають реєстрації кандидатів в президенти - Юрія Бойка, Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Іллі Ківи, Олександра Вілкула.

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