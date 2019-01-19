Внаслідок вибуху нафтопроводу в Мексиці загинули десятки людей

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Внаслідок вибуху нафтопроводу в Мексиці загинули 66 людей і ще десятки отримали поранення та каліцтва.

Вибух стався на місці нелегальної врізки в трубопровід в місті Тлауелільпан в штаті Ідальго, в 105 км на північ від мексиканської столиці Мехико.

За словами чиновників, десятки людей намагалися заповнити каністри нафтою, що витікала з нафтопроводу. Вони згоріли після вибуху.

На місці події залишаються згорілі тіла десятків людей. Саме місце трагедії оточене поліцією.

Скільки жертв?

Про кількість загиблих і постраждалих заявив губернатор штату Ідальго Омар Файад на брифінгу разом з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.

За словами Файада, загинули 66 людей, а поранені 76, зокрема, троє жінок та 12-річна дитина.

Копирайт изображения Reuters Image caption На місце трагедії поступово прибувають родичі загиблих та поранених

Родичі загиблих та постраждалих зібралися неподалік від місця вибуху.

Криміналісти продовжують фотографувати згорілі тіла, одяг та кинуті каністри.

Альфонсо Дурасо, міністр з питань громадської безпеки Мексики, повідомив, що пожежу погасили незадовго до півночі в п'ятницю.

Чому сталася трагедія?

Вважається, що злодії зробили врізку в трубопровід. На відеозаписі перед вибухом можна побачити великий струмінь рідини, що піднімався в повітря.

Pemex, державна нафтовидобувна компанія Мексики, підтвердила в заяві, що пожежу викликала саме нелегальна врізка.

Деякі місцеві жителі критикують правоохоронців за те, що вони не намагалися змусити людей піти з місця витоку палива.

Місцевий мешканець Мартін Трехо, що шукав свого сина на місці трагедії, повідомив AFP, що люди прийшли до трубопроводу з каністрами через нестачу палива в регіоні.

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Натомість пан Дурасо зазначив в коментарі Televisa: "В певний момент тут було занадто багато людей, і військові відступили, аби уникнути проблем". Це сталося незадовго до вибуху.

Крадіжка нафти, яку в Мексиці називають "уачіколео" (самогонка) є широко поширеною в деяких районах Мексики.

Уряд стверджує, що лише в минулому році через такі злочини бюджету завдали збитків на суму приблизно в 3 млрд доларів.

Президент Мануель Лопес Обрадор, який очолив країну в грудні, відразу ж почав боротьбу з цим явищем.

На охорону нафтопроводів він направив тисячі морських піхотинців. У деяких місцях нафтопроводи відключили.

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Мексики Мануель Лопес Обрадор пообіцяв, що боротьба з крадіжками нафти з трубопроводів стане жорсткішою

Ці заходи призвели до того, що нафту все частіше перевозять в автоцистернах. Надходять повідомлення про брак пального в багатьох районах і величезні черги на автозаправках.

Після вибуху нафтопроводу губернатор Файад закликав в Twitter місцеве населення припинити робити нелегальні врізки, щоб уникнути трагедій.

"Я закликаю населення не брати участі в крадіжці палива. Крім того, що це нелегально, ви ризикуєте своїм життям і життям ваших близьких. Те, що сталося в Тлауелільпані, не має повторитися", - написав губернатор.

В інтерв'ю місцевим ЗМІ президент Мексики Мануель Лопес Обрадор сказав, що має намір і далі боротися з крадіжками нафти до тих пір, поки ця практика не припиниться.

"Ми не тільки не змінимо свою стратегію в боротьбі з порушенням закону і крадіжкою нафти, ми помножимо свої зусилля в цій боротьбі", - заявив президент.

"Найголовніше зараз - допомога постраждалим", - додав він.

Це не перший вибух в історії Pemex.

У 2013 році 37 людей загинули в результаті вибуху в штаб-квартирі компанії в Мехіко. У 2012 році 26 осіб загинули в результаті пожежі на установці перероблення газу.

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