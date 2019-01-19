Внаслідок вибуху нафтопроводу в Мексиці загинули десятки людей
Внаслідок вибуху нафтопроводу в Мексиці загинули 66 людей і ще десятки отримали поранення та каліцтва.
Вибух стався на місці нелегальної врізки в трубопровід в місті Тлауелільпан в штаті Ідальго, в 105 км на північ від мексиканської столиці Мехико.
За словами чиновників, десятки людей намагалися заповнити каністри нафтою, що витікала з нафтопроводу. Вони згоріли після вибуху.
На місці події залишаються згорілі тіла десятків людей. Саме місце трагедії оточене поліцією.
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Скільки жертв?
Про кількість загиблих і постраждалих заявив губернатор штату Ідальго Омар Файад на брифінгу разом з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.
За словами Файада, загинули 66 людей, а поранені 76, зокрема, троє жінок та 12-річна дитина.
Родичі загиблих та постраждалих зібралися неподалік від місця вибуху.
Криміналісти продовжують фотографувати згорілі тіла, одяг та кинуті каністри.
Альфонсо Дурасо, міністр з питань громадської безпеки Мексики, повідомив, що пожежу погасили незадовго до півночі в п'ятницю.
Чому сталася трагедія?
Вважається, що злодії зробили врізку в трубопровід. На відеозаписі перед вибухом можна побачити великий струмінь рідини, що піднімався в повітря.
Pemex, державна нафтовидобувна компанія Мексики, підтвердила в заяві, що пожежу викликала саме нелегальна врізка.
Деякі місцеві жителі критикують правоохоронців за те, що вони не намагалися змусити людей піти з місця витоку палива.
Місцевий мешканець Мартін Трехо, що шукав свого сина на місці трагедії, повідомив AFP, що люди прийшли до трубопроводу з каністрами через нестачу палива в регіоні.
Натомість пан Дурасо зазначив в коментарі Televisa: "В певний момент тут було занадто багато людей, і військові відступили, аби уникнути проблем". Це сталося незадовго до вибуху.
Крадіжка нафти, яку в Мексиці називають "уачіколео" (самогонка) є широко поширеною в деяких районах Мексики.
Уряд стверджує, що лише в минулому році через такі злочини бюджету завдали збитків на суму приблизно в 3 млрд доларів.
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Президент Мануель Лопес Обрадор, який очолив країну в грудні, відразу ж почав боротьбу з цим явищем.
На охорону нафтопроводів він направив тисячі морських піхотинців. У деяких місцях нафтопроводи відключили.
Ці заходи призвели до того, що нафту все частіше перевозять в автоцистернах. Надходять повідомлення про брак пального в багатьох районах і величезні черги на автозаправках.
Після вибуху нафтопроводу губернатор Файад закликав в Twitter місцеве населення припинити робити нелегальні врізки, щоб уникнути трагедій.
"Я закликаю населення не брати участі в крадіжці палива. Крім того, що це нелегально, ви ризикуєте своїм життям і життям ваших близьких. Те, що сталося в Тлауелільпані, не має повторитися", - написав губернатор.
В інтерв'ю місцевим ЗМІ президент Мексики Мануель Лопес Обрадор сказав, що має намір і далі боротися з крадіжками нафти до тих пір, поки ця практика не припиниться.
"Ми не тільки не змінимо свою стратегію в боротьбі з порушенням закону і крадіжкою нафти, ми помножимо свої зусилля в цій боротьбі", - заявив президент.
"Найголовніше зараз - допомога постраждалим", - додав він.
Це не перший вибух в історії Pemex.
У 2013 році 37 людей загинули в результаті вибуху в штаб-квартирі компанії в Мехіко. У 2012 році 26 осіб загинули в результаті пожежі на установці перероблення газу.
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