Трамп запропонував компроміс, щоб припинити шатдаун

Копирайт изображения AFP Image caption Демократи відкинули пропозицію Трампа

Президент США Дональд Трамп висунув свої пропозиції щодо того, як забезпечити фінансування будівництва стіни уздовж кордону з Мексикою і припинити частковий шатдаун роботи федерального уряду, що триває вже близько місяця.

Президент зокрема запропонував компроміс щодо людей, які нелегально живуть у США, потрапивши туди в дитячому віці.

Але Трамп досі вимагає, щоб конгрес виділив 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Демократи в конгресі відмовляються фінансувати стіну і ще до виступу Трампа відкинули його пропозицію.

Найдовший в історії США шатдаун торкнувся 800 тисяч федеральних службовців. Частину з них відправили у неоплачувану відпустку, решта змушені працювати, не одержуючи зарплатню.

Що сказав Трамп?

Виступаючи в Білому домі, Дональд Трамп почав, сказавши, що США пишаються історією, впродовж якої вони приймали мігрантів, але зазначив, що система була "зламаною тривалий час".

Він знову розповів про причину, чому хоче побудувати стіну, наголосивши, що це не буде суцільна конструкція, а лише сталевий паркан на пріоритетних ділянках. Втім, його вимога щодо фінансування на суму 5,7 млрд доларів залишається в силі.

Для розв'язання кризової ситуації президент запропонував два компроміси.

Перший стосується приблизно 700 тисяч людей, яких привезли до США нелегально, коли вони були дітьми.

Наразі вони не підлягають депортації, і їм дозволяють працювати, але не подавати на отримання громадянства. Трамп намагався скасувати цю програму.

Тепер президент заявив, що готовий продовжити цю програму ще на три роки, що дозволить дітям нелегальних мігрантів, які вже виросли, продовжувати отримувати робочі візи.

Трамп також сказав, що готовий продовжити на три роки статус осіб, які перебувають у США в рамках програми тимчасового захисту від депортації. За цією програмою у США проживають понад 300 тисяч людей, які втекли з країн, де відбувалися бойові дії, або які постраждали від стихійних лих.

Президент раніше хотів припинити і цю програму та депортувати тих, хто перебуває у США з такою візою.

Реакція демократів

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Спікер палати представників Ненсі Пелосі одразу відкинула пропозицію Трампа

Демократи відреагували на пропозицію ще до оприлюднення заяви Трампа.

У заяві спікера палати представників Ненсі Пелосі йдеться: "На жаль, його пропозиція є компіляцією ініціатив, які відкинули раніше, і кожна з них неприйнятна. Це не можна розглядати, як чесну спробу повернути певність у життя людей".

Її підтримали й інші демократи, які заявляють, що не мають намірів вести переговори з президентом, поки шатдаун не закінчиться і держслужбовці не повернуться на роботу.

Тим часом республіканець Мітч Макконелл назвав пропозицію Трампа "сміливим рішенням відновити роботу уряду, забезпечити безпеку кордону і вжити кроків щодо поточних іміграційних питань".

Він збирається поставити пропозицію президента на голосування.

Як шатдаун впливає на роботу уряду?

З 22 грудня близько 800 тисяч федеральних державних службовців не отримують зарплатню.

В інтернеті вже створили близько 1500 краудфандингових сайтів, де люди збирають гроші для допомоги держслужбовцям, яких торкнувся шатдаун, аби вони змогли оплачувати оренду житла та годувати своїх дітей.

Міністерство сільського господарства, податкова служба та управління цивільної авіації наказали 50 тисячам співробітникам вийти на роботу, попри те, що вони не будуть отримувати зарплатню, поки шатдаун не припиниться.

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