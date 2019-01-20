Принц Філіп знову сів за кермо після аварії - і не пристебнув пасок безпеки
Чоловіка британської королеви герцога Единбурзького знову бачили за кермом - через два дні після того, як він потрапив у ДТП на дорозі поблизу королівського маєтку в Сандрінгемі.
Як стверджують британські видання Daily Mail та Sun, на фотографіях видно, як 97-річний принц Філіп їде за кермом у Сандрінгемі на новому Land Rover.
Як виглядає з фото, герцог Единбурзький їхав, не пристебнувши ремінь безпеки.
Поліція Норфолка заявила, що бачила фото і вже провела бесіду з принцом.
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"Водію було надано належні поради", - заявила представниця поліції.
"Це відповідає нашому стандартному реагуванню, коли ми дізнаємося про такі фотографії, на яких зображено подібне порушення", - додала речниця поліції.
За британським законодавством, водій і пасажири мусять бути пристебнутими.
Порушення карається штрафом у розмірі 100 фунтів, а якщо справа доходить до суду, сума може зрости до 500 фунтів.
"Не перепросив"
Машину Land Rover Freelander на заміну тій, яку принц вів, коли потрапив в аварію, доставили в маєток у Сандрінгемі в п'ятницю, 18 січня, наступного дня після дорожнього інциденту.
Принц Філіп не отримав ушкоджень внаслідок ДТП, але поранення дістали дві жінки, які були в іншому автомобілі.
Речник Букінгемського палацу повідомив, що з ними встановлено контакт для обміну "хорошими побажаннями".
Емма Фейрвезер, яка зламала зап'ясток внаслідок аварії, розповіла виданню Mirror, що герцог не вибачився перед нею.
"Мені пощастило, що я вижила, а він навіть не перепросив", - сказала постраждала виданню.
Вона стверджує, що з нею не зв'язувалися з королівської родини, але зателефонував представник поліції, який працює з постраждалими.
"Те, що він передав, не мало жодного сенсу. Він сказав: "Королева та герцог Единбурзький хотіли б, щоб ви їх запам'ятали", - сказала пані Фейрвезер.
"Це не вибачення і навіть не побажання одужувати", - додала потерпіла.
У Букінгемському палаці в суботу, 19 січня, повідомили, що "послання підтримки відправили як водію, так і пасажиру"
ДТП із принцом
Аварія за участю автомобіля принца Філіпа сталася в четвер, 17 січня.
Land Rover Freelander, за кермом якого він був, зіткнувся з Kia. Водій цього авто, 28-річна жінка, отримала порізи, а 45-річна пасажирка - перелом зап'ястка.
В машині з ними також був дев'ятимісячний хлопчик, який лишився неушкодженим.
Після інциденту місцева влада вирішила знизити дозволену швидкість на ділянці дороги, де сталося ДТП, з 60 до 50 миль на годину (зі 100 км/год до 80 км/год).
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