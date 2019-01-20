Принц Філіп знову сів за кермо після аварії - і не пристебнув пасок безпеки

Копирайт изображения GEOFF ROBINSON Image caption Новий Land Rover бачили в суботу, 19 січня

Чоловіка британської королеви герцога Единбурзького знову бачили за кермом - через два дні після того, як він потрапив у ДТП на дорозі поблизу королівського маєтку в Сандрінгемі.

Як стверджують британські видання Daily Mail та Sun, на фотографіях видно, як 97-річний принц Філіп їде за кермом у Сандрінгемі на новому Land Rover.

Як виглядає з фото, герцог Единбурзький їхав, не пристебнувши ремінь безпеки.

Поліція Норфолка заявила, що бачила фото і вже провела бесіду з принцом.

"Водію було надано належні поради", - заявила представниця поліції.

"Це відповідає нашому стандартному реагуванню, коли ми дізнаємося про такі фотографії, на яких зображено подібне порушення", - додала речниця поліції.

За британським законодавством, водій і пасажири мусять бути пристебнутими.

Порушення карається штрафом у розмірі 100 фунтів, а якщо справа доходить до суду, сума може зрости до 500 фунтів.

"Не перепросив"

Машину Land Rover Freelander на заміну тій, яку принц вів, коли потрапив в аварію, доставили в маєток у Сандрінгемі в п'ятницю, 18 січня, наступного дня після дорожнього інциденту.

Принц Філіп не отримав ушкоджень внаслідок ДТП, але поранення дістали дві жінки, які були в іншому автомобілі.

Речник Букінгемського палацу повідомив, що з ними встановлено контакт для обміну "хорошими побажаннями".

Копирайт изображения ARCHANT Image caption З лівого боку машини принца Філіпа видно ушкодження, отримані внаслідок ДТП 17 січня

Емма Фейрвезер, яка зламала зап'ясток внаслідок аварії, розповіла виданню Mirror, що герцог не вибачився перед нею.

"Мені пощастило, що я вижила, а він навіть не перепросив", - сказала постраждала виданню.

Вона стверджує, що з нею не зв'язувалися з королівської родини, але зателефонував представник поліції, який працює з постраждалими.

"Те, що він передав, не мало жодного сенсу. Він сказав: "Королева та герцог Единбурзький хотіли б, щоб ви їх запам'ятали", - сказала пані Фейрвезер.

"Це не вибачення і навіть не побажання одужувати", - додала потерпіла.

У Букінгемському палаці в суботу, 19 січня, повідомили, що "послання підтримки відправили як водію, так і пасажиру"

ДТП із принцом

Копирайт изображения PA Image caption Принц Філіп часто їздить за кермом

Аварія за участю автомобіля принца Філіпа сталася в четвер, 17 січня.

Land Rover Freelander, за кермом якого він був, зіткнувся з Kia. Водій цього авто, 28-річна жінка, отримала порізи, а 45-річна пасажирка - перелом зап'ястка.

В машині з ними також був дев'ятимісячний хлопчик, який лишився неушкодженим.

Після інциденту місцева влада вирішила знизити дозволену швидкість на ділянці дороги, де сталося ДТП, з 60 до 50 миль на годину (зі 100 км/год до 80 км/год).

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