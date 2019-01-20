Пожежа в Куршевелі: на гірськолижному курорті загинули люди
Велика пожежа спалахнула на гірськолижному курорті Куршевель у Франції.
Місцева влада повідомляє про двох загиблих і 22 потерпілих, четверо з них - у важкому стані.
Пожежа почалася перед світанком у неділю, 20 січня, в будівлі, де мешкають сезонні робітники. Загалом постраждали три будівлі.
Вогонь намагалися загасити 70 пожежних. Причина пожежі поки що невідома.
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На відео з місця події видно, як пожежні за допомогою драбин намагаються врятувати людей з триповерхового будинку.
На одному з відео, розміщеному в соцмережах, видно, як одна людина стрибає з верхнього поверху, тікаючи від вогню.
На іншому відео видно неподалік на вулиці десятки людей, яких евакуювали.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, в будівлі проживали близько 60 робітників курорту, серед яких були іноземці.
Четверо людей у важкому стані забрали до лікарні на гелікоптері, повідомили в місцевій владі.
Поліція та прокуратура проведуть розслідування щодо причин пожежі.
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