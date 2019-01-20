У Карпатах знайшли зниклих туристів, один з них загинув

Копирайт изображения Facebook/DsnsZakarpattya Image caption Минулого тижня рятувальники Закарпатської області знайшли у Карпатах живим туриста після п'яти днів пошуків

Один турист загинув, інший отримав обмороження після того, як вони заблукали у Сколівському районі Львівської області, повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням на сайті, 19 січня о 23:37 рятувальникам повідомили, що в районі гори Парашка заблукали два туристи.

Рятувальну операцію проводили вночі і о 03:10 працівники ДСНС змогли знайти туристів біля підніжжя гори.

"Один з туристів (чоловік 1987 року народження) загинув", - повідомляє ДСНС.

Як розповів BBC News Україна речник ДСНС Львівської області Віталій Туровцев, причина смерті старшого туриста невідома і її мають встановити медики, проте "скоріше за все це переохолодження".

Парашка - гора в Сколівських Бескидах, найвища вершина у Львівській області - 1 269 метрів.

Його супутника, 22-річного чоловіка, з обмороженням двох стоп доставили у Сколівську центральну районну лікарню.

Також ДСНС попереджає громадян, що 20-21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Копирайт изображения Facebook/DsnsZakarpattya

У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Не перші туристи в біді

6 січня у Закарпатській області в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. У другій половині дня 7 січня співробітникам ДСНС вдалось встановити телефонний зв'язок з одним із них і врятувати.

Іншого лижника знайшли тільки 10 січня у будиночку лісника.

Він сильно замерз, але був у свідомості, міг сам пересуватися та дякував рятувальникам.

Речниця Закарпатського управління ДСНС Наталія Батир розповіла BBC News Україна, що врятуватися киянину дозволила підготовка до виживання в екстремальних ситуаціях - сам він з сім'ї лижників, й з дитинства вчився, як поводитися у суворих умовах, розводити багаття і т.п.

Крім того, допомогло гарне екіпірування чоловіка.

6 січня у тому ж районі заблукали троє туристів, які займались фрірайдом та в умовах поганої видимості втратили орієнтири й заблукали.

Працівники ДСНС телефоном дали чоловікам поради щодо напрямку руху, "однак ті, знехтували рекомендаціями рятувальників, та вирішили підійматись крутими схилами у бік вершини гори".

"О 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах", - йдеться в повідомленні.

7 січня "об 11:50 однією з пошуково-рятувальних груп було знайдено тіло третього туриста".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.