Соцпартія висунула Киву в президенти. Ключові факти про кандидата

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У неділю Соціалістична партія України висунула кандидатом у президенти свого голову і колишнього радника міністра внутрішніх справ Іллю Киву.

Відповідне рішення партія прийняла на з'їзді 20 січня.

Тепер пан Кива має подати необхідні документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом у президенти України, а також внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень.

Під час з'їзду Ілля Кива заявив, що це "дуже важливий крок, дуже важлива дія, для мене особисто і нашої партії".

"Саме партія має брати участь у президентських виборах. Не важливо Кива, Слиш, Чередниченко - важливо аби присутність партії була сьогодні в політиці",- сказав він.

Ілля Кива так окреслив цілі Соцпартії:

участь у президентських виборах

участь у парламентських виборах

приєднання до Соцінтерну та європейської Соцпартії

Копирайт изображения СПУ

Пан Кива підкреслив, що Європа - це "в першу чергу соціальні стандарти, соціальна захищеність".

Він вважає, що Україні варто переймати у Європи саме цей досвід, а не "паради ЛГБТ-спільнот нашими вулицями".

Прихід до МВС

41-річний пан Кива навчався у Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі на техніка-механіка, а потім у місцевому педагогічному інституті на "психолога", після цього - отримав магістерський диплом юриста у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Був директором та головним бухгалтером компанії "Укрзв'язокмонтаж", працював на залізниці та у Службі автомобільних доріг.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ілля Кива працював заступником голови управління МВС спочатку у Донецькій, а потім у Херсонській областях

У 2014 році став командиром батальйону МВС "Полтава" у зоні проведення АТО. У грудні того ж року пана Киву призначили заступником начальника Донецького обласного управління МВС.

У біографії пана Киви на сайті СПУ йдеться, що у той час він "почав активно впроваджувати в оперативну роботу базу даних проекту "Миротворець".

22 жовтня 2015 року він очолив Департамент протидії наркозлочинності.

Тоді пан Кива заявив про те, що буде "вивішувати на стовпах" списки тих поліцейських, які порушують закон.

Тоді ж він висловився за необхідність введення "кримінальної відповідальності за перебування в стані наркотичного сп'яніння".

У червні 2015 року його перевели на аналогічну посаду в Херсонську область.

У лютому 2016 року в інтерв'ю "Громадському" Ілля Кива відповідаючи на запитання чи допускає позасудові методи покарання у випадку, якщо судове переслідування виявилося безрезультатним заявив, що "звісно допускає".

У квітні 2016 року пан Кива дав інтерв'ю виданню "Страна.ua", де заявив, що його можуть "рано чи пізно вбити", а на питання хто б це міг зробити відповів: "Зараз цих АТОшників, яким немає чим зайнятись повно".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пан Кива залишився радником голови МВС після звільнення з посади голови Департаменту протидії наркозлочинності

Тодішня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявила про неприйнятність таких висловлювань та ініціювала звільнення Киви.

У травні Іллю Киву звільнили з посади, хоча він залишився радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (до літа 2017 року).

Лідер соціалістів

Влітку 2017 року Пан Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України, що спровокувало фактичний розкол у ній.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2017 році Ілля Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України, хоча це заперечила частина партії.

На сьогодні колишня СПУ розпалася на три частини: Соцпартію на чолі з Іллею Кивою, Соціал-демократичну партію на чолі з народним депутатом Сергієм Капліним та СПУ на чолі з Миколою Садовим, яка якийсь час була у союзі з Капліним.

При цьому станом на січень 2019 року у державному реєстрі головою Соціалістичної партії України зазначений саме Ілля Кива.

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