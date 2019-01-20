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Політична партія "Сила людей" висунула кандидатом у президенти колишнього журналіста Дмитра Гнапа.

Відповідне рішення партія прийняла на з'їзді у неділю.

Раніше пан Гнап переміг на внутрішньопартійних праймеріз.

Для офіційної реєстрації кандидатом Дмитро Гнап має подати необхідні документи в Центральну виборчу комісію, а також внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень.

"Я почну президентську кампанію і від сьогодні займуся збором коштів для внесення застави для реєстрації в ЦВК", - сказав пан Гнап.

Згідно з повідомленням агентства "Інтерфакс-Україна", Дмитро Гнап вважає, що для проведення президентської кампанії потрібно буде ще 1,5-2 мільйона гривень.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дмитро Гнап - у минулому журналіст-розслідувач та громадський активіст

Також партія звернулася до Андрія Садового, Анатолія Гриценка та Святослава Вакарчука з пропозицію визначити єдиного кандидата в президенти.

"Я хотів би, щоб ми, користуючись сьогоднішньою можливістю, все ж таки звернулись до лідерів інших партій демократичного табору: Андрія Садового, Анатолія Гриценка та Святослава Вакарчука - неформального такого лідера думок, з тим, щоб вони знайшли сили й об'єднались", - сказав пан Гнап.

Він підкреслив, що партія "Сила людей", готова підтримати єдиного кандидата серед цих трьох, проте, за словами пана Гнапа, "ми не дуже віримо, що вони зможуть поступитися своїми амбіціями".

Член політради партії Петро Андрюшенко заявив, що партія має кошти для фінансування роботи штабу на два місяці, а решту коштів планує збирати відкрито і "без олігархів".

Згідно з інформацією "Інтерфакс-Україна", у з'їзді взяли участь також позафракційні народні депутати Наталія Веселова й Остап Єднак, які пройшли до Верховної Ради за списками партії "Самопоміч", але пізніше їх виключили з фракції.

Наталія Веселова фігурує на сайті "Сили людей" як член партії.

41-річний Дмитро Гнап - український журналіст-розслідувач та громадський активіст.

У 2012 році він заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо", а з 2013 року керував однойменним проектом на "Громадському.ТБ".

У червні 2018 року він заявив, що йде з журналістики в політику і веде переговори про створення нового проекту. У грудні 2018 року він доєднався до партії "Сила людей".

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