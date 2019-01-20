Кривавий вовчий супермісяць: що це і де його можна буде побачити

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Любителі спостережень за зірковим небом готуються до доволі рідкісного поєднання трьох астрономічних явищ, яке називають "кривавим вовчим супермісяцем".

У ці дні повний місяць поєднується з максимальним наближенням Землі та Місяця. Таке явище називають супермісяцем.

Внаслідок цього наближення промені Сонця потрапляють на поверхню Місяця через призму земної атмосфери, і супутник набуває червоно-бурого відтінку. Звідси й назва - "кривавий Місяць".

Вовчим місяцем називають повний місяць у січні.

Частково затемнення можна буде побачити і в Україні.

Що таке повне місячне затемнення?

Це природне явище відбувається, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем.

При цьому Місяць потрапляє в конус тіні, яку відкидає Земля.

Чому Місяць набуває кривавого кольору?

Це візуальний ефект, що виникає, коли сонячні промені, що проходять по дотичній до земної поверхні, розсіюються в атмосфері Землі і частково досягають Місяця.

Оскільки земна атмосфера найбільш прозора для променів червоно-помаранчевої частини спектру, саме ці промені досягають поверхні Місяця при затемненні. Через це місячний диск стає червоним.

З цієї самої причини схід та захід сонця набувають червоного відтінку.

Копирайт изображения Owen Humphreys/PA Image caption Супермісяць в Англії в грудні 2017 року

Місяць обертається навколо Землі по епілептичній орбіті, тобто іноді знаходиться ближче до Землі і здається більшим, а іноді віддаляється і на вигляд зменшується в розмірах. Зараз місяць здаватиметься більшим, ніж зазвичай.

Де і коли можна побачити це явище?

Місячне затемнення почнеться в ніч з неділі, 20 січня, на понеділок, 21 січня, о 04:36 за київським часом, а закінчиться о 09:43. Повне затемнення станеться о 07:12 за київським часом.

Затемнення можна буде спостерігати у Великій Британії, на північному заході Франції та Іспанії, в Португалії, частково на північному сході Росії, в деяких частинах Західної Африки, майже на всій території Північної та Південної Америки та у східній частині Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

В Україні затемнення можна буде побачити частково перед самим сходом сонця. Напівтіньове затемнення почнеться о 4:36 за київським часом, а повне тіньове затемнення - о 6:41, згідно з даними сайту Timeanddate.

А от максимальну фазу затемнення в Україні видно не буде - цьому завадить схід сонця.

Наступне місячне затемнення, хоча й часткове, в Україні можна буде побачити 16-17 липня цього року.

Чи безпечно спостерігати місячне затемнення для очей?

Для зору небезпечним є спостереження за сонячним затемненням без необхідного захисту очей.

Світло від місячного затемнення набагато слабше, тож спостерігати його можна без жодних пристроїв.

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