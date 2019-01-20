Вілкул заявив, що йде в президенти. Що варто знати
Олександр Вілкул заявляє про своє висунення кандидатом у президенти України.
Відповідне рішення прийняли на першому зібранні опозиційних сил "Форум за мир та розвиток" у Запоріжжі.
Згідно з повідомленням liga.net, до форуму відбувся закритий з'їзд партії "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку", на якому підтримали кандидатуру пана Вілкула.
Раніше прихильники "Опозиційної платформи - За життя" опублікували заяву, у якій йшлося, що ця партія є "клоном "Опозиційного блоку", і заявили про рішення суду щодо визнання протиправною її реєстрації.
Таким чином, не зрозуміло чи піде Олександр Вілкул на вибори як самовисуванець, чи все ж подасть документи від партії "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку".
Прямі переговори зі США та Росією
Під час виступу на форумі пан Вілкул заявив, що для встановлення стабільного миру в Україні потрібно шість - вісім місяців.
"У перші ж дні після нашої перемоги перестануть стріляти та перестануть гинути люди", - сказав він.
Пан Вілкул наполягає на "прямих переговорах з Америкою та прямих переговорах із Росією".
"Як хоче Америка - не буде, як хоче Росія - не буде. Потрібен якийсь компроміс".
За його словами, на непідконтрольних територіях Донбасу необхідно ввести адміністрацію ООН.
На думку пана Вілкула, Україна має стати парламентською республікою з двопалатною Верховною Радою: нижня палата - 150 депутатів, верхня - 29 депутатів (по одному від мільйона виборців).
Він додав, що виступає проти втручання держави у справи церкви, і звинуватив владу у гоніннях на "канонічну церкву".
Пан Вілкул заявив, що готовий захищати "нашу канонічну церкву та нашу святу православну віру".
З бізнесу у політику
44-річний Олександр Вілкул закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю гірничий інженер.
У офіційній біографії він заявляє, що починав працювати з посади помічника машиніста екскаватора у компанії "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", де потім працював на посадах начальника комерційно-фінансового управління та заступника генерального директора.
У 2004 році став гендиректором компаній "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" та "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", які входять до групи "Метінвест" Ріната Ахметова.
За результатами виборів 2006 року пан Вілкул став депутатом від фракції "Партія регіонів", з нею ж потрапив і до наступного складу парламенту після виборів 2007 року.
У 2010 році Віктор Янукович призначив Олександра Вілкула головою Дніпропетровської обладміністрації. Тоді ж облраду регіону очолював його батько, нинішній мер Кривого Рогу, Юрій Вілкул.
У 2012 році він став віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова та відповідав за питання інфраструктури й житлово-комунального господарства.
У 2014 році знову пройшов до парламенту, тепер від фракції "Опозиційний блок". З травня 2016 року є співголовою фракції.
Експерти говорили, що пан Вілкул входить до "групи впливу" Ріната Ахметова у фракції.
Розкол "Опоблоку"
У листопаді 2018 року частина парламентської ракції "Опозиційний блок" на чолі з Юрієм Бойком оголосила про об'єднання з партією "За життя" Вадима Рабіновича й Віктора Медведчука та спільний похід на вибори.
Експерти заявляли, що від "Опоблоку" відкололася так звана "група впливу" Сергія Льовочкіна.
У відповідь на створення "Опозиційної платформи - За життя" і висунення нею кандидатом у президенти Юрія Бойка, фракція "Опозиційний блок" у парламенті виключила його та Сергія Льовочкіна зі свого складу.
Після протистояння за контроль над партією "Опозиційний блок" суд прийняв рішення про заборону вносити зміни у її установчі документи, унеможлививши зміну складу керівництва і проведення з'їзду.
Без проведення з'їзду партія не може висунути свого кандидата на посаду президента.
Після цього прихильники пана Вілкула зареєстрували партію "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку", головою політради став Борис Колесніков.
Згідно з заявою "Опозиційної платформи - За життя", партія пана Вілкула є "клоном "Опозиційного блоку", і Окружний адміністративний суд Києва скасував її реєстрацію під такою назвою.
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