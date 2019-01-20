Вілкул заявив, що йде в президенти. Що варто знати

Копирайт изображения vilkul.ua

Олександр Вілкул заявляє про своє висунення кандидатом у президенти України.

Відповідне рішення прийняли на першому зібранні опозиційних сил "Форум за мир та розвиток" у Запоріжжі.

Згідно з повідомленням liga.net, до форуму відбувся закритий з'їзд партії "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку", на якому підтримали кандидатуру пана Вілкула.

Раніше прихильники "Опозиційної платформи - За життя" опублікували заяву, у якій йшлося, що ця партія є "клоном "Опозиційного блоку", і заявили про рішення суду щодо визнання протиправною її реєстрації.

Таким чином, не зрозуміло чи піде Олександр Вілкул на вибори як самовисуванець, чи все ж подасть документи від партії "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку".

Прямі переговори зі США та Росією

Під час виступу на форумі пан Вілкул заявив, що для встановлення стабільного миру в Україні потрібно шість - вісім місяців.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Олександр Вілкул наполягає на прямих перемовинах із Росією і США

"У перші ж дні після нашої перемоги перестануть стріляти та перестануть гинути люди", - сказав він.

Пан Вілкул наполягає на "прямих переговорах з Америкою та прямих переговорах із Росією".

"Як хоче Америка - не буде, як хоче Росія - не буде. Потрібен якийсь компроміс".

За його словами, на непідконтрольних територіях Донбасу необхідно ввести адміністрацію ООН.

На думку пана Вілкула, Україна має стати парламентською республікою з двопалатною Верховною Радою: нижня палата - 150 депутатів, верхня - 29 депутатів (по одному від мільйона виборців).

Він додав, що виступає проти втручання держави у справи церкви, і звинуватив владу у гоніннях на "канонічну церкву".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Вілкул заявляє про переслідування "канонічної церкви" і готовий захищати "святу православну віру"

Пан Вілкул заявив, що готовий захищати "нашу канонічну церкву та нашу святу православну віру".

З бізнесу у політику

44-річний Олександр Вілкул закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю гірничий інженер.

У офіційній біографії він заявляє, що починав працювати з посади помічника машиніста екскаватора у компанії "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", де потім працював на посадах начальника комерційно-фінансового управління та заступника генерального директора.

У 2004 році став гендиректором компаній "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" та "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", які входять до групи "Метінвест" Ріната Ахметова.

За результатами виборів 2006 року пан Вілкул став депутатом від фракції "Партія регіонів", з нею ж потрапив і до наступного складу парламенту після виборів 2007 року.

У 2010 році Віктор Янукович призначив Олександра Вілкула головою Дніпропетровської обладміністрації. Тоді ж облраду регіону очолював його батько, нинішній мер Кривого Рогу, Юрій Вілкул.

У 2012 році він став віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова та відповідав за питання інфраструктури й житлово-комунального господарства.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Батько Олександра, Юрій Вілкул - міський голова Кривого Рогу

У 2014 році знову пройшов до парламенту, тепер від фракції "Опозиційний блок". З травня 2016 року є співголовою фракції.

Експерти говорили, що пан Вілкул входить до "групи впливу" Ріната Ахметова у фракції.

Розкол "Опоблоку"

У листопаді 2018 року частина парламентської ракції "Опозиційний блок" на чолі з Юрієм Бойком оголосила про об'єднання з партією "За життя" Вадима Рабіновича й Віктора Медведчука та спільний похід на вибори.

Експерти заявляли, що від "Опоблоку" відкололася так звана "група впливу" Сергія Льовочкіна.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У листопаді 2018 року в "Опозиційному блоці" стався розкол і частина партійців на чолі з Юрієм Бойко ввійшли в "Опозиційну платформу - За життя"

У відповідь на створення "Опозиційної платформи - За життя" і висунення нею кандидатом у президенти Юрія Бойка, фракція "Опозиційний блок" у парламенті виключила його та Сергія Льовочкіна зі свого складу.

Після протистояння за контроль над партією "Опозиційний блок" суд прийняв рішення про заборону вносити зміни у її установчі документи, унеможлививши зміну складу керівництва і проведення з'їзду.

Без проведення з'їзду партія не може висунути свого кандидата на посаду президента.

Після цього прихильники пана Вілкула зареєстрували партію "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку", головою політради став Борис Колесніков.

Згідно з заявою "Опозиційної платформи - За життя", партія пана Вілкула є "клоном "Опозиційного блоку", і Окружний адміністративний суд Києва скасував її реєстрацію під такою назвою.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.