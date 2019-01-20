У США відео підлітків, які глузують із корінного американця, викликало обурення

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Відео, на якому група підлітків, глузує з представника корінного народу США у Вашингтоні, округ Колумбія, викликало критику суспільства.

Багато з підлітків мають на голові кепки з написом "Зробимо Америку знову великою" (Make America Great Again), який був слоганом передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

Підлітками виявились студенти Католицької вищої школи міста Ковінгтон, штат Кентуккі.

На відео вони кепкують з чоловіка старшого віку з народу Омаха Натана Філліпса, в той час коли він співає і грає на барабані.

Студенти брали участь в акції протесту проти абортів у п'ятницю, а пан Філліпс, ветеран війни у В'єтнамі, прийшов на марш представників корінних народів.

Навчальний заклад вибачився перед паном Філліпсом.

Відео інциденту стало вірусним у соціальних мережах.

Частина користувачів вважає поведінку молодих людей "жахливою", а їхнім батькам і школі "має бути соромно".

Конгресвумен Деб Гааланд, одна з перших представниць корінного населення, яку обрали до Конгресу, написала у Twitter, що студенти демонструють "відверту ненависть, неповагу і нетерпимість".

Пропустити Twitter допис , автор: @RepDebHaaland This Veteran put his life on the line for our country. The students’ display of blatant hate, disrespect, and intolerance is a signal of how common decency has decayed under this administration. Heartbreaking. https://t.co/NuPnYu9FP4 — Congresswoman Deb Haaland (@RepDebHaaland) 19 січня 2019 р.

Католицька єпархія міста Ковінгтон і Католицька вища школа згодом опублікували заяву, в якій просили "щиро вибачення у пана Філліпса".

"Ми засуджуємо дії студентів Католицької вищої школи в Ковінгтоні щодо Натана Філліпса і корінних американців у цілому", - йдеться в заяві.

Керівництво установи додало, що інцидент розслідують, і буде "вжито відповідних заходів".

Що на відео?

Підлітки насміхаються над паном Філіпсом і його компаньйоном, коли обидва співають пісню Руху американських індіанців.

Рух американських індіанців - правозахисна організація, заснована у 1968 році для захисту юридичних, економічних та соціальних прав представників корінних народів США.

Один хлопчик, зокрема, витріщається на пана Філліпса, в той час як багато інших студентів з глузуванням співають пісню.

На інших відео інциденту, якими пізніше ділилися в соціальних мережах, видно як пан Філліпс підійшов до хлопців.

Після цього інциденту пан Філліпс сказав американським ЗМІ: "Я чув, як вони кажуть: "побудуйте стіну, побудуйте стіну".

"Це земля корінних жителів: ви не маєте будувати тут стіну", - відзначив він.

"У нас ніколи не було в'язниць, ми завжди піклувалися про наших старших, дбали про наших дітей, завжди забезпечували їх, навчали їх відділяти правильне від неправильного", - додав пан Філліпс.

"Я б хотів, аби я міг... використати ту їхню енергію, щоб зробити цю країну дійсно, дійсно великою".

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