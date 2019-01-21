Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open
Українка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного тенісного турніру Australian Open.
В ⅛ фіналу Світоліна зійшлася з американкою Медісон Кіз (17 місце в рейтингу WTA) і перемогла її з рахунком 6:2, 1:6, 6:1.
У наступній стадії турніру українка зустрінеться з японською тенісисткою Наомі Осакою (4 позиція в рейтингу), яка напередодні обіграла 12 ракетку світу Анастасію Севастову з Латвії.
- Світоліна виграла фінальний матч WTA
- Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір Open de Caen у Франції
- Тенісні діаманти. Топ-5 українок, здатних вистрелити слідом за Ястремською
Поєдинок відбудеться у середу, 23 січня.
Світоліна гратиме у чвертьфіналі Australian Open другий рік поспіль - у 2018 вона вибула з турніру саме на цій стадії.
У своїй кар'єрі вона тричі виходила до ¼ фіналу турнірів серії "Великого шолому" - окрім Australian Open, українка також двічі змагалась за вихід до півфіналу "Ролан Гаррос" (у 2015 і 2017 роках), проте в обох випадках поступалася своїм суперницям.
Наразі Світоліна посідає сьому позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
У грудні Світоліна вдруге поспіль здобула перемогу на турнірі Open de Caen у Франції, а в жовтні виграла фінальний матч підсумкового турніру WTA, обігравши американку Слоан Стівенс (5 місце в рейтингу WTA).
Фінал цьогорічного Australian Open відбудеться в суботу, 26 січня.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.