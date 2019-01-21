Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open

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Українка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного тенісного турніру Australian Open.

В ⅛ фіналу Світоліна зійшлася з американкою Медісон Кіз (17 місце в рейтингу WTA) і перемогла її з рахунком 6:2, 1:6, 6:1.

У наступній стадії турніру українка зустрінеться з японською тенісисткою Наомі Осакою (4 позиція в рейтингу), яка напередодні обіграла 12 ракетку світу Анастасію Севастову з Латвії.

Поєдинок відбудеться у середу, 23 січня.

Світоліна гратиме у чвертьфіналі Australian Open другий рік поспіль - у 2018 вона вибула з турніру саме на цій стадії.

Копирайт изображения Getty Images

У своїй кар'єрі вона тричі виходила до ¼ фіналу турнірів серії "Великого шолому" - окрім Australian Open, українка також двічі змагалась за вихід до півфіналу "Ролан Гаррос" (у 2015 і 2017 роках), проте в обох випадках поступалася своїм суперницям.

Наразі Світоліна посідає сьому позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

У грудні Світоліна вдруге поспіль здобула перемогу на турнірі Open de Caen у Франції, а в жовтні виграла фінальний матч підсумкового турніру WTA, обігравши американку Слоан Стівенс (5 місце в рейтингу WTA).

Фінал цьогорічного Australian Open відбудеться в суботу, 26 січня.

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