У Греції пройшли масові протести через угоду про зміну назви Македонії

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В Афінах пройшли масові акції протесту проти угоди про перейменування Македонії. Акції закінчилися сутичками з поліцією.

Організатори акції заявляли, що участь в мітингах візьмуть участь понад 600 тисяч людей. Проте в реальності цифра виявилася скромнішою - за підрахунками влади, на вулиці вийшли близько 60 тисяч протестувальників.

До Афін демонстранти з'їхалися з усієї країни. Вони тримали в руках грецькі прапори і скандували: "Македонія - грецька!".

"Ми не можемо віддати нашу Македонію, нашу історію", - каже один з учаників акції.

В якийсь момент частина протестувальників в масках пішла на сутички з поліцією і почала жбурляти в їх бік каміння.

Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ.

Що не влаштовує протестувальників?

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Причина протестів - угода між Грецією і Македонією, яка покликана врегулювати багаторічний конфлікт між обома країнами.

Корінь суперечки, що триває вже майже 30 років, - те, що Македонією називається не лише країна, а й північний регіон Греції. Після розпаду Югославії багатьох греків обурило, що їхній північний сусід обрав собі саме таку назву - Македонію запідозрили в зазіханнях на грецьку територію і історію.

Македонці підлили масла в вогонь, коли назвали аеропорт поруч із столицею Скоп'є на честь Александра Великого (також відомого як Александр Македонський), як і трасу, що пролягає від сербського до грецького кордонів. На спадщину Александра Великого претендують обидві сторони конфлікту.

Невирішена суперечка блокувала надії Македонії на вступ до НАТО і Європейського Союзу.

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Проте влітку минулого року влада обох країн досягла згоди щодо врегулювання конфлікту: згідно з новою угодою, північний сусід Греції називатиметься Республіка Північна Македонія, або ж просто Північна Македонія. Її мова зватиметься македонською, а народ - македонці (або ж громадяни Північної Македонії).

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас назвав угоду "сміливим, історичним та необхідним кроком для наших народів".

Проте документ викликав обурення всередині Греції - критики прем'єр вважають, що він пішов на завелику кількість поступок македонській стороні.

Через незгоду частини депутатів з умовами угоди коаліція у грецькому парламенті розпалася, в країні почалася урядова криза.

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