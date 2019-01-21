Зеленського висунули кандидатом в президенти. На з’їзді партії були бургери й піца

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В понеділок, 21 січня, партія "Слуга народу" ухвалила рішення про висунення Володимира Зеленського кандидатом в президенти України.

Судячи з публікації самого пана Зеленського у Facebook, з'їзд відбувався в неформальній обстановці. На фотографіях з місця події видно, що учасники з'їзду стоять поряд зі столом переповненим піцою і посміхаються на камеру.

Як повідомляє "Інтерфакс", рішення про висунення Зеленського учасники з'їзду схвалили одноголосно.

Окрім того, вони "уповноважили" Івана Баканова, керівника партії "Слуга народу", підписати рішення про подачу необхідних документів до ЦВК.

Про своє бажання взяти участь у президентських перегонах Володимир Зеленський заявив у новорічну ніч. Актора показали рівно опівночі на телеканаді "1+1". Заради цього телеканал навіть зсунув щорічне звернення президента України.

До цього Зеленський довго тримав інтригу і на питання про президентські амбіції відповідав, що "ще думає".

Згідно з результатами опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на початок грудня за Володимира Зеленського готові були проголосувати 14,6% опитаних.

Якщо ж вірити опитуванню соціологічної групи "Рейтинг", то він має 9% підтримки (дані на кінець грудня).

Останніми днями у ЗМІ активно обговорюють бізнес пана Зеленського: за даними журналістів, компанія, яка має стосунок до лідера студії "95 квартал", продовжує працювати в Росії - попри його заяви про те, що він не працює у Росії "після того, що вона зробила з Україною".

Сам Зеленський не заперечує, що є співвласником цієї фірми, але запевняє, що наразі нею керують інші люди. "Ми цим не займаємося. Займається керуючий. Все, що ми отримуємо, - це гроші від роялті", - заявив актор в інтерв'ю "Українській правді".

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